Sadakataşı Derneği'nden insanlığa 'İyilik Dolu Su Kuyusu'

Aç, yetim, ve kimsesizlere dünyanın neresinde olursa olsun yardım eli uzatan Sadakataşı Derneği hayırseverlerin de desteğiyle susuz ve çorak topraklarda 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesini hayata geçiriyor. Küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle temiz suya erişimi olmayan bölgelerde 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi ile onlarca kuyu açan Sadakataşı Derneği binlerce kişiye 'can suyu' sağlıyor. Sadakataşı Derneği, açılacak başka su kuyuları için hayırseverlerin desteğini bekleniyor.

Dünyamız son yüzyılda sava, açlık, kıtlık ve küresel afetler ile boğuşuyor. Savaş ve kıtlığın en çok İSlam coğrafyasında yaşanması da içimizi acıtıyor. Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara, açlığa ve kıtlığa karşı mücadele eden Sadakataşı Derneği "İyilik Dolu Su Kuyusu" projesi ile de susuz kalan topraklara 'can suyu' uluşatırıyor.

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve çevre kirliliği insanların temiz ve içilebilir suya ulaşmasını her geçen gün zorlaştırıyor. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca insan susuluk ve kirli suların içilmesine bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz suya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu coğrafyalarda Sadakataşı Derneği yardım severlerin de desteğiyle onlarca içme suyu kuyusu açtı. Bu kuyular sayesinde bir çok kişinin hasta olmasının ve hayatını kaybetmesinin önüne geçildi. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi ile insanlara temiz içme suyu sağlarken Türk yardım severliğini de dünyaya duyurmuş oldu.

İşte Sadakataşı Derneği'nin 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında açtığı su kuyuları;

Nijer: Nijer Afirka'nın en fakir, en yoksul ülkelerinin balında geliyor. Kurak iklime sahip olan Nİjer'de insanların büyük bir kısmı içme suyuna muhtaç durumda. Sadakataşı Derneği Njer'de açtığı su kuyuları ile bölge halkının kaderini değiştirmeye yardımcı oluyor.

Nepal: Asya ülkesi olan Nepal aslında yağışların bol olduğu bir ülke. Muson iklimi sayesinde yağmurların sıkça yağdığı ülkede ne yazık ki alt yapı yetersizliği ndeniyle bir çok kişi temiz suya erişemiyor. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' prjesi kapsamında Nepal'de temiz içme suyu kuyuyarı açarak bölge halkına yardım eli uzatıyor.

Togo: Afrika ülesi olam Togo'da oldukça fakir bir ülkedir. Halkın büyük bir kısmı temiz su problemi yaşıyor. Nüfusun %40'ından fazlası temiz su kullanamamaktadır. Temiz su kullanamayan ülkede buna bağlı bir çok hastalık da ortaya çıkmış durumda. Ülkede sıtma, menenjit, hepatit ve tifo gibi salgın hastalıklar sık görülmektedir. Sadakataşı Derneği Togo'da açtığı su kuyuları ile bölge halkını temiz suyla buluşturdu.

Somali: Afrika ülesi olan Somali'de uzun sürem iç karışıklıklarla mücadele ediyor. Somali'de en önemli sorunlardan bir tanesi de temiz suya erişimemek. Kurak bir iklime sahip olan Somali'de her 10 çocuktan 8'i kirli sudan kaynaklı hastalıklara yakalanmaktadır. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında Somali'de temiz su kuyusu açıyor.

Sri Lanka: Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka'da Müslümanlar azınlık durumunda. Azınlık Msülümanlar ülkede temiz suya erişmede oldukça zorluk çekiyor. Srli Lanka yağışlı bir ülke olmasına rağmen ülkede alt yapının yetersiz oluşu insanların içme suyuna ulaşmasını zorlaştırıyor. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında hayır severlerin de desteğiyle Sri Lanka'da açtığı su kuyuları ile azınlık durumundaki Müslümanların hayatını kolaylaştırıyor.

Kenya: Afirka ülesi olan Kenya'da uzun süren kuraklıklar insanları temiz suya ulaşmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Küresel ısınma ve çevre kirliği ile birlikte Kenya'da insanlar içme suyuna ulaşmada oldukça zorluk çekiyor. Sadakataşı Derneği Kenya'da açtığıs su kuyuları ile insanların hayatına dokunmayı başarıyor. Açılan su kuyuları özellikle kurak dönemlerdem bölge halkının hasta olmasını engelliyor.

Çad: Afrika'nın en kurak ve ekonomik olarak oldukça zayıf olan ülkesi Çad'ta temiz suya ulaşmak oldukça güç. Çad'ın başkenti N'djamena'nın dışında neredeyse su şebekesi yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca insanlar kurak dönemlerde temiz içme suyuna oldukça zor şartlar altında ulaşmaya çalışıyor. Sadakataşı Derneği yardım severlerin de desteğiyle Çad'ta açtığı su kuyuları ile bölge halkının hayatını ciddi oranda kolaylaştırmaktadır.

Burkina Faso: Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan kara ülkesidir. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso'da yılın bir bölümü kurak diğer bölümü yağışlı geçmektedir. Buna rağmen bölgede lat yapı yetersizliği nedeniyle insanların temiz içme suyuna erişim oldukça güç. İnsanlar su vahalarına erişebilmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalabiliyor. Ekonomik olarak gelişmemiş bir ğlke olan Burkina Faso'da halk için su kuyusu bile açmak oldukça zordur. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso'da su kuyları açmıştır. Açılan su kuyuları insanların hasta olmasını önlerken tarım ve hayvancclığın gelişmesine de katkı sağlıyor.

Bangladeş: Bangladeş ekonomik olarak gelişmemiş ülkeler arasında yer alıyor. Bangladeş Myanmar ile Hindistan'a sınır komşusudur. Nüfusu oldukça kalabalık olan ülkede temiz içme suyuna erişmek oldukça güçtür. Özellkile Msülüman Arakanlı mültecilerin yaşadığı bölgede içme suyuna ulaşmak neredeyse imkansızdır. Sadakataşı Derneği açmış olduğu tulumba ve şadırvanlar ile mültecilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Mali: Afika ülkesi olan Mali'nin kuzey kesimlerinde çöl iklimi hakim. Bu bölgeyde yaşana insanların temiz suya ulaşımı oldukça zor. Bölgede temiz içme suyu olmaması nedeniyle salgın hastalıklar sık sık ortaya çıkıyor. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında bölgede açtığı su kuyuları ile bölge halkının kaderini değiştiriyor.

Gana: Batı Afrika ülkesi Gana'da ülkenin bir kısmı tropikal iklime sahipken bir kısmı da kuraklık sorunu ile boğuşuyor. Ülkede yer üstü ve yer altı hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle temiz içme suyuna ulaşım oldukça güç. Sadakataşı Derneği 'İyilik Dolu Su Kuyusu' projesi kapsamında Gana'da açtığı kuyular ile insanların hastalanmasının önüne geçerken hayvancılık ve tarımda da verimin artmasını sağlıyor.

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