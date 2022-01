Resk Lakaplı Graffitici Erkut Can Dede Kimdir?

Resk Lakaplı Graffitici Erkut Can Dede Aslen Orduludur. 18 Mart sabahı 2000 yılında dünyaya gelmiş bir Z kuşağı gencidir.

Çocukluğundan beri graffitiy ile ilgilenir. Mahallesinde kendi çapında Graffitiler yapan namı değer RESK sonrasında işleri kendi imkanları ile büyütür. TRT Belgesel programında yayınlanmıştır. Ürdünde ve Gürcistanda çalışmalar yapıp kendini geliştirir. Hayatında Beat yapmaya da önem veren Erkut Can Dede Deep House, R&B Şarkılarada ilgi duyar.

Son zamanlarda müzik alanında yoğunlaşan Erkut Can Dede Deep House kategorisinde şarkılar yapıp Spotify, YouTube, Apple Music gibi platformlarda ismini duyurmuştur. Oldukça başarılı ilerleyen kariyerinde daha güzel ve daha büyük projeler ile devam edeceğini duyuran Erkut Can Dede İstanbulda yaşamaya devam etmektedir.

Erkut Can Dede uzun sürelerdir İnstagram gibi sosyal medyalarda paylaşım yapıp takipçilerine yaptığı çalışmaları sunmaktadır. Instagram da 7.000 bin takipçisi olan Erkut Can Dede zamanla daha büyük kitlelere ulaşabileceğini ve Spotify de daha çok dinlenme sayılarına ulaşacağını hedeflemektedir.

Erkut Can Dede yeni Single'ı olan ‘'Dark House'' ile Spotify de gündem olmaktadır. İçlerinde en çok sevilen ve kulaklardan silinmeyen parçası ‘'Black Room'' ile yeteceğini konuşturtmuştur.

Erkut Can Dede aynı sırada daha çok graffiti alanında kendini geliştirmiş ve deneyim kazanmıştır. TRT Belgesel'in de konuk ettiği Erkut Can Dede ortaokul zamanlarında graffiti sanatı ile tanışmıştır. Ortaokulda okur iken her gün önünden geçtiği bir duvar bu hikayeyi başlatmıştır. Kendisi ‘bir duvarın böyle bir hikayeye adım attıracağını tahmin edemezdim' cümlesini kurmuştur. Bir gün o gri renkte olan duvarın ona bir şeyler söylediğini görmüş, düşünmüştür. Duvarın onunla konuşmaya çalıştığını hissetmiştir. O ise duvarın konuşmaya çalıştığı dili bilmediğini söylemiştir. Duvarda yazılı olan şeyleri anlamaya çalışmış ve uzun uzun bakışmıştır. Hiç bir şey anlamayınca hayatına kaldığı yerden devam eden Erkut Can Dede ertesi gün tekrar duvarın karşısına geçmiştir. O graffitinin ona bir şey anlatmaya çalıştığını düşünüp durmuştur. Sonra gri duvarda çizili olan graffitinin aynısını çizmeye çalışmıştır. Çizdiği şeylerle herkesin dikkatini çeken Erkut Can Dede insanların isimlerini duvarlara yazarak başlamıştır. Bir gün aldığı sprey boya ile bu günlere gelen Erkut Can Dede başlangıç hikayesini bu şekilde anlatmaktadır.

Resimsel şeyler çizmeyi seven Erkut Can Dede çizmeyi sevdiğini ve kendisini daha rahat hissettiğini dile getirmiştir. Kendisinin sokak graffiti kültürünü sevdiğini biliyoruz. Sokaklarda aktif olarak boyama yapan Erkut Can Dede kendisini sokak graffiti kültüründe daha rahat hissettiğini söylemektedir.

Erkut Can Dede son zamanlarda oldukça başarılı bir graffitici olmak yolunda adımlar atmaktadır. Kendisini daha büyük başarılara imza atarken görmek dileğiyle. Erkut Can Dede ve onun hayatı hakkında olan makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.