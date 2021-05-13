Ramazan davulcusuna dokunmanın dayanılmaz hafifliği

'Ramazan davulcuları davullarına tokmakları vurmadan önce pencereleri süzer; eğer bir pencere kenarında sarı çiçek varsa orada davulunu çalmazmış' diyen Mehmet Yavuz, Analiz haberinde, 'Demokrasi varsa davulcular için halka sorun...' diyerek farklı bir açılımda bulundu

İşte o analiz haber:

Bayram sabahı saat 07:00

güm..güm...gümü gümü de güm........

Ton aynen böyle

hatta ton bile değil.

Bildiniz. Ramazan davulcusu.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'da imsak ortalama saat 04:00'lerde idi.

Ama adamlar saat 02:00'de mesaiye başlayıp 2 saat boyunca detone bir gümbürtüyle eylemlerini devam ettirdiler

"Eylem" diyorum...Hakikaten ne ton var ne tonlama de ayar var ne nağme...

Hani Osmanlı döneminde maniler söyleyerek güzel sesiyle parmak uçlarıyla gezinen davulcular var ya.

Onlarla hiç mi hiç alakaları yok.

"Nerede o eski ramazanlar" derken; aslında davul çalma geleneğinin de geride kaldığını itiraf ediyoruz.

O dönemlerde saat her ailede olmadığı gibi bir nevi meslek sevgisiyle bu işi yapanlara sempatik yaklaşılırdı.

Peki şimdi öyle mi?

Ramazan davulcuları davullarına tokmakları vurmadan önce pencereleri süzer; eğer bir pencere kenarında sarı çiçek varsa orada davulunu çalmazmış.

Pencere kenarındaki sarı çiçeklerin anlamı ise "Bu evde hasta var, bu sokakta ses yapmayın" anlamına gelirmiş.

Ne o sarı çiçekler kaldı ne o hassasiyet...

İnsan hasta olabilir, uyku sorunu yaşayabilir, çocuğu uyanabilir illa bir gerekçesi vardır...

Hal böyle iken inadına güm güm inadına gümmmmm.

"Tokmak bende istediğim gibi çalarım" havasındalar.

Bazı mahallelerde ramazan davulcularıyla ağız dalaşına girenler olduğunu hatta mahallelerine sokmadıklarını duymuşsunuzdur.

Hangi gerekçe ile olursa olsun önemli olan insanların ne beklediği ve nasıl olması gerektiği üzerinde kafa yorulmalı

Hatta bu sistem değişmeli artık.

Belediyeler ramazandan önce eleme usulü ile sertifika vererek davulculara görev veriyor; belki belli de bir ödenek.

Peki kapı kapı ta ramazan ayının başından başlayarak sonunu kadar her hafta bahşiş toplamanın anlamı var mı?

"Sizi kim tuttu ise gidin ondan alın paranızı" dedirtiyorlar.

Bahşiş almayı ve vermeyi farz olarak görüyorlar.

Mantık bu.

Ramazan davulcusu geleneğinin misyonunu tamamladığını bilmemiz gerek.

Bugün bayram.

Hazırlıklı olun kapınıza davulla dayanabilirler

Bahşiş vermediğinizde surat yapmalarına alışık olmalısınız.

Bahşiş alamadıklarında asansörlere sinkaflı küfürler yazan davulcular var memlekette.

Mesleklerini antipatik yapmak için her yolu deniyorlar.

Artı bu davulculara görev verirken halka heden sorulmuyor?

Her mahalle kabul etmek zorunda mı?

Demokrasi var ise halka da sorun...

Kısacası ne eski ramazanlar kaldı

Ne eski davulcular

Davulun sesi gerçekten de uzaktan hoş geliyor....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.