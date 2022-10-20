Parçalı güneş tutulması nasıl olur? Güneş tutulması türleri nelerdir? Güneş tutulması kaç yılda bir olur?

Parçalı güneş tutulması nasıl olur? Güneş tutulması türleri nelerdir? Ülkemizde de izlenebilecek olan güneş tutulmasının ardından Güneş tutulması türleri merak konusu haline geldi. Bu yıl parçalı güneş tutulması izleyeceğiz. Peki ama parçalı güneş tutulması ne demek ve nasıl bir görüntü ortaya çıkarır? Güneş tutulması kaç yılda bir olur? İşte detaylar...

Parçalı güneş tutulması nasıl olur? Güneş tutulması türleri nelerdir? Ülkemizde de izlenebilecek olan güneş tutulmasının ardından Güneş tutulması türleri merak konusu haline geldi. Bu yıl parçalı güneş tutulması izleyeceğiz. Peki ama parçalı güneş tutulması ne demek ve nasıl bir görüntü ortaya çıkarır? Güneş tutulması kaç yılda bir olur? İşte detaylar...

Güneş tutulması

Güneş tutulması; ayın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve sonuç olarak ayın güneşi kısmen ya da tamamıyla örtmesi sonucu meydana gelmiş olur.

Tutulmanın meydana gelmesi için; ayın yeni ay evresinde olması gerekir, aynı zamanda bununla birlikte dünyaya göre güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin dünyanın güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekmektedir.

Parçalı güneş tutulması nasıl olur?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

Güneş tutulması türleri nelerdir?

4 farklı Güneş tutulması türü vardır. Tam güneş tutulması Halkalı Güneş tutulması hibrit Güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması.

Güneş tutulması ve depremler ilişkili mi?

Güneş tutulması ve depremler arasında bir ilişki olduğu inanışları mevcuttur. Özellikle 11 Ağustos 1999 tam güneş tutulmasından kısa bir süre sonra 1999 Gölcük depremi meydana gelmişti. Bu olgunun ardından birçok kesim tarafından güneş tutulmaları ve depremler bağdaştırıldı. Fakat konu ile ilgili kesin ve net bir açıklama henüz yayınlanmadı.

Güneş tutulması kaç yılda bir olur?

Yapılan araştırmalara göre yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenmektedir. unlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.