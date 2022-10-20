Güneş tutulması hangi tarihte? Güneş tutulması nasıl olacak? Güneş tutulması nasıl izlenir?

Güneş tutulması hangi tarihte? Ülkemizden de izlenebilecek güneş tutulması için uzmanlar salı gününü işaret etti. Görsel bir şölene şahitlik edeceğimiz tutulma için koruyucu ürünler gündeme geldi. Peki ama Güneş tutulması nasıl izlenir? Güneş tutulması nasıl olacak ve nasıl görünecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Güneş tutulması hangi tarihte? Ülkemizden de izlenebilecek güneş tutulması için uzmanlar salı gününü işaret etti. Görsel bir şölene şahitlik edeceğimiz tutulma için koruyucu ürünler gündeme geldi. Peki ama Güneş tutulması nasıl izlenir? Güneş tutulması nasıl olacak ve nasıl görünecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Güneş tutulması hangi tarihte?

Bu senenin gizemli gök olaylarından biri 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Ülkemizden de izlenebilecek olan güneş tutulması merakla bekleniyor.

Ülkemizde parçalı güneş tutulması olarak izlenecek tutulmada, Güneş diskinin yüzde ellisi örtülecek. Uzmanlar Türkiye'den 12.40 ve 15.05 saatleri arasında izlenebileceğini aktardı.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

Güneş tutulması nasıl olacak?

Bu yılki Güneş tutulması ülkemizden de izlenebilecek. Fakat parçalı güneş tutulması şeklinde gözlemlenecek. Bu olay esnasında Güneş diskinin %50'si örtülmüş olacak ve güneş yarım ay şeklini alacak.

Güneş tutulması nasıl izlenir?

Yetkililer güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini savunuyor. Aynı zamanda dürbün kullanmanın da gözlere zarar vereecği söyleniyor.

Güneş diskinin en güvenli izlenme yöntemi, projeksiyondur. Bu yöntem, Güneş görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip kısmında yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılmış bir karton kutu kullanılarak beyaz bir kağıda düşürülmesi ile gerçekleştirilebilir. Güneş'in bu şekilde yansıtılmış görüntüsü güvenle izlenebilir.

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