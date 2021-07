Pandemide mutfakta vakit geçirdik

Kısıtlama döneminde ailelerde mutfak mekanı ön plana çıktı. Vakitler mutfakta yoğunlaşırken erkekler de bu süreçte mutfaga girmek durumunda kaldı. Erkeklerin tercihi ise büyük mutfaklar...

Pandemiyle birlikte evde en çok vakit geçirdiğimiz yer mutfak oldu. Bu dönemde en çok ev yenileme yapılırken mutfakları eskisinden daha kullanılır hale getirmek de ihmal edilmedi.

Özellikle pandeminin yaşandığı ve kısıtlamaların arttığı dönem içerisinde mikrop barındırmayan nanoteknolojik, tezgahı çalışma masasına dönüşen mutfaklar ön plana çıkmaya başladı.

Konut üretimi mutfakları da tetikledi



Türkiye'de her yıl 600 bin civarı konut inşa ediliyor. Bu da yeni yapılan binaların dışında, mevcut banyo ve mutfakların yenilenmesiyle 1 milyon adet mutfağın ve banyonun üretilmesi ve ithal edilmesi anlamına geliyor. Pazar, her yıl yüzde 10 büyüyor. Pandemiyle birlikte de mutfaklarda daha fazla vakit geçirmeye başlayınca mutfaklarda yenileme hızlandı. Mutfakta ortaya koyduğu çözümler ve geliştirdiği her ürünle Türk insanının hayatına dokunan Albox, evlerde yer kazandırmak için mutfak tezganın içerisinden çıkan portatif bir masa geliştirmeyi ihmal etmedi.

Markalar bekle-gör süreci yaşadı

İşiniz olduğunda tezgahın altından kolayca masayı çıkarmanız yeterli. Masanın üzerine defterinizi, bilgisayarınızı koyup rahat rahat çalışabilirsiniz. Hatta çalışma masanızı hiç bozmadan bir yandan da mutfak tezgahında yemek hazırlayıp da yiyebilirsiniz.2020 Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın görünmesiyle birlikte tüm markalar bekle-gör sürecine girdi. Ancak nisan ayıyla birlikte beklentinn üzerinde bir taleple karşı karşıya kalındı. Albox'a gelen talepler ise daha çok dekorasyon, ev yenileme üzerine oldu.

Erkekler de mutfağa girdi

"İnsanlar evde geçirdikleri süreçte konfor alanlarının kalitesini yenilemek, evlerinde yeni yaşam alanları oluşturmak istedi diyen Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam da “Pandemiyle birlikte erkeklerin de mutfağa girmesi bizleri inovasyona sürükledi. Mesela; erkekler büyük mutfaklarda çalışmaktan hoşlanıyorlar ve aynı zamanda her şey onların elinin altında olmalı. Dijital ekranlı kapaklarda bir yandan video'larını izlerken bir yandan da yemeklerini yapabilecekleri çok özel bir ürünümüzü piyasaya sunmak üzereyiz. Yılın ikinci yarısında mağazamızda bu çok özel ürünü görebileceksiniz. Aynı zamanda ofislerin evlere taşınmasıyla birlikte mutfak tezgahının altından çıkan çalışma masalarından nano teknolojisi sayesinde üzerinde mikrop barındırmayan, antibakteriyel mutfaklara kadar yepyeni modelleri ürün gamımıza dahil ettik.” Albox, yıl sonuna kadar franchise sistemiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Bursa, Antalya, Samsun, Konya, Şanlıurfa ekseninde 6 mağaza açmayı planlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

