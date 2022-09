No Touch VR ile Göz Lazer Operasyonu Deneyimi

Göz sağlığı alanında hizmet vermekte olan VeniVidi Göz Grup daha önce sağlık alanında hiç yapılmamış bir proje olan No Touch VR teknolojisini tanıttı.

No Touch VR teknolojisi kurumun doktorlarının Türk yazılımcılarla ortak geliştirdiği bir proje niteliğinde. Projenin amacı göz lazer ameliyatı için uygun olan ancak bu ameliyat ile ilgili çekinceleri olan hastaların kafasında oluşan soru işaretlerinin en net ve şeffaf biçimde giderilmesi. Bu proje sayesinde hastalar VR gözlüklerini takarak göz lazer ameliyatı deneyimini yaşayabilecekler.

Göz Lazer Ameliyatlarında No TouchLaser

Göz lazer ameliyatı, halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen gözün en dış yüzeyi korneadaki çeşitli göz kırma kusurlarının düzeltilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardır. Bu operasyonlar sayesinde uygun hastalar hipermetrop, astigmat ve miyop problemlerinden kurtulabilmektedirler. Ayrıca keratokonus hastalarında tamamlayıcı tedavi olarak da No Touch Laser yöntemi kullanılabilmektedir.

No Touch Laser'ı diğer lazer tedavilerinden ayıran en belirgin özellik göze dokunmadan yapılmasıdır. Bu yöntem uygulanırken göze mikrokeratom teması uygulanmaz. Bu yöntemin diğer avantajları ise aşağıdaki gibidir:

İnce kornealı hastalara uygulanabilmektedir.

Gözde herhangi bir tabaka kaldırılmasına gerek olmadığından göz kuruluğu ihtimali minimize edilir.

Hastanın göz yapısının uygunluğuna göre yüksek numaralara uygulanabilmektedir.

İki göze aynı seansta uygulanabilir.

No Touch Laser Uygulaması

Hastanın No Touch Laser'a karar vermeden önce bu tedaviye uygun olup olmadığı çeşitli tetkikler ile belirlenmektedir. No Touch Laser tedavisine gözün anestezik damla ile uyuşturulmasıyla başlanır. Böylece hasta operasyon sırasında herhangi bir şey hissetmez. Operasyon sırasında gözün kornea bölgesine lazer ışınları gönderilir ve bu sayede göz kırma kusurlarının giderilmesi amaçlanır. No Touch Laser göz lazer ameliyatı her bir göz için ortalama olarak 30-35 sn kadar sürmektedir. Operasyon sırasında hastanın tek yapması gereken yukarıdan çıkan yeşil bir ışığa odaklanmaktır. Operasyon sonrasında hastanın gözünün kapatılmasına gerek yoktur. Hasta hemen taburcu edilmektedir. No Touch Laser yöntemi kişiye göre planlanıp kişiye göre uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.

VR Teknolojisi Sayesinde Göz Lazer Ameliyatı Deneyimi

No Touch VR projesi, temel olarak VR teknolojisinin sunduğu imkanlardan yararlanarak göz lazer ameliyatına uygun ama aklında operasyona dair soru işareti olan hastaların olabildiğince şeffaf şekilde aklındaki soruların cevaplanması amacıyla hastalara ameliyat sürecini gözlemleme imkanı sunmaktadır. Hastalar ameliyathane ortamını çoklu açılardan ve bu açılar arasında rahatlıkla geçiş yaparak 360 derece görüp, gözlemleyebileceklerdir. Hastalara bu deneyimi yaşarken belirli görevliler de eşlik edecek ve onların sorularını cevaplayabileceklerdir.

Bu deneyim esnasında hasta ister asistanın gözünden ister lazer koltuğunda hastanın gözünden isterse de genel bir açıdan ameliyathane deneyimini yaşayabilmektedir. Ayrıca operasyon sonrasında kitap okurken, araç kullanırken ve tv izlerken hastanın nasıl bir görüşe sahip olabileceğinin de hastaya sunumu gerçekleştirilmektedir.