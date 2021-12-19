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TIMETURK / YAŞAM / Nietzsche’ye göre asil insan kimdir?

Nietzsche’ye göre asil insan kimdir?

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişidir. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere de denir. Asil olma durumuna asalet veya soyluluk denir. Alman felsefesinin babası Nietzsche ise, “Asil insan gerçek bir bencildir” diyor. Nietzsche, kendi penceresinden asil insanı şöyle resmediyor:

9 Dakika Önce
2021-12-19 23:17:02
Nietzsche’ye göre asil insan kimdir?

“Asil olanların ahlakı faydacılık karşıtıdır. Asil bir insan kendi değerinin tanınmasını arzulasa ve kabul etse de kendini beğenmişliğin ne olduğunu bile kavramaz. O, niceliklerin insanıdır. Asil insanın etiği, bu insan sıradüzenin üstlerinde yer alan ama otoritesi olmayan bir kişiyle karşılaştığında en büyük sınamaya tabi tutulur: O zaman asil insan kendi hürmet gösterme içgüdüsünü sergiler. Ancak sıradüzende altta yer alan biri kıskançtır ve kendini üstün görür. Ama asil insan gerçek bir bencildir, zira hiç umursamadan alır ve verir. Daha derin bir acı çeker, aynı zamanda daha arı veya saftır. Asil tin kendine hürmet gösterir. Yanlış anlaşılmaktansa, anlaşılmaktan korkar. Altın (Olimpos tanrılarına yaraşır) bir kahkaha atmaya muktedirdir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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