Müziğin yemek yeme şeklinizi etkilediği açıktır. Araştırmaların iddia ettiği gibi müzik, daha fazla veya daha az yemenizi, daha hızlı veya daha yavaş yemenizi ve daha sağlıklı veya sağlıksız seçimler yapmanızı sağlayabilir.

Müzik yemek alışkanlıklarınızı nasıl etkiler? Araştırmalar insanların rahatlatıcı müzik eşliğinde mi yoksa müziksiz mi daha çok yediğini söylüyor? Bu makalede öğrenin.

Müzik duygularınızı etkiler. Duygularınız da davranışınızı etkiler. Bu davranışlardan biri gıda tüketiminizdir. Peki, müzik yemek yeme şeklinizi etkiler mi?

Rahatlatıcı müzik eşliğinde mi yoksa uyarıcı müzik eşliğinde mi daha çok yemek yemeye meyilli olduğunuzu düşünüyorsunuz? Müzik yemek seçiminizi etkiler mi? Bilim bu konu hakkında ne diyor?

Müzik yemek yeme şeklinizi etkiler

Bazı araştırmalar, ister restoranda ister evde olun, müziğin yemek yerkenki davranışlarınızı etkilediğini belirtiyor. Aslında, yemek yeme hızınızı, her yemek için harcadığınız zamanı ve yemek zamanındaki genel deneyiminizi etkiler.

Rahatlatıcı müzik iştahınızı artırıyor mı?

Arkansas Üniversitesindeki araştırmacılar, müziğin bir restoranda yemek yiyen insanları nasıl etkilediğini inceledi. Çalışma için dört tür müzik kullandılar: Caz, klasik, rock ve hip-hop. Ayrıca çikolata gibi duygusal olarak görülen ve biber gibi duygusal olmayan yiyecekleri de hesaba kattılar.

Elde ettikleri sonuçlar, insanların yemek yerken caz müziği dinlediklerinde daha iştahlı olduklarını gösterdi. Ancak, hip-hop dinlerken iştahları daha azdı. Araştırmacılar bunun duygularla çok ilgisi olduğunu düşündüler. Örneğin, caz gibi harmonik ritimlerle müzik dinlediğinizde kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Bu iştahınızı artırır.

Yoksa rahatlatıcı müzik iştahınızı azaltıyor mu?

Başka bir çalışma bunun tersini belirtiyor. Bu çalışma, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılmış ve Appetite adlı bilimsel dergide yayınlanmıştır. Araştırma, rahatlatıcı müzik dinlemenin daha az yemek yemenizi sağladığını iddia ediyor. Daha spesifik olarak, daha yavaş, daha yumuşak melodileri dinlemek bunu sağlar.



Uyarıldığınızı hissettiğinizde daha fazla yersiniz

Ancak Psychological Reports dergisinde yayınlanan başka bir araştırma, insanların daha fazla yemesine neden olanın yalnızca artan iştah olmadığını öne sürüyor. Dürtüsellik veya aceleyle yemek yemek de bir rol oynar. Bu araştırmacılara göre, daha fazla uyarıcı yüklü bir ortam, daha fazla yemenizle sonuçlanıyor. Aslında, sizi yemeye devam etmeye itme ve hatta daha hızlı yemeye “teşvik etme” eğilimindedirler. Öte yandan, restorandaki atmosfer rahatsa, kendinizi daha rahat hissedecek ve eğlenceye daha çok zaman ayıracaksınız. Bu nedenle, daha az yemek yeme eğiliminde olacaksınız.

Bu, restoranlar için oldukça ilginç bir konsept olabilir. Örneğin, müşterilerinin yediği miktarı artırmak istiyorlarsa, fon müziği seçimlerini oldukça dikkatli bir şekilde düşünmelidirler.

Müzik, yemek seçiminizi etkiler

Journal of the Academy of Marketing Sciences tarafından yürütülen bir başka araştırma, müziğin ses yüksekliğinin de nasıl yediğinizi etkileyebileceğini öne sürüyor. Daha spesifik olarak, çalışma, kısık sesli müzik eşliğinde daha sağlıklı seçimler yaptığınız için daha iyi yediğinizi belirtiyor. Öte yandan, çalışma yüksek ses seviyesinde müziğin uyarılma ve stresi artırdığını iddia ediyor. Bu, sizi rahatlatacak yiyecekler veya diğer sağlıksız seçenekler sipariş etme olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Müzik yemek endüstrisini etkiliyor

Artık duygularınızın müzikten etkilendiğini ve müziğin yemek yeme şeklinizi etkilediğini biliyorsunuz. Bu nedenle, belki de restoranlar, ürün ve hizmetlerinin optimizasyonunu düşünürken bu gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Aslında bu, bu alanda uzmanlaşmış bir duyusal pazarlama ve görsel-işitsel çözümler şirketi olan The Sensory Lab'ın CEO'su Isidro Sánchez-Crespo tarafından önerildi.

Sanchez-Crespo, “Birçok yemek hizmeti işletmesi, müzik aracılığıyla unutulmaz deneyimler sağlamak için gereken teknolojiyle kendilerini donatarak, müşteriyle ilişkilerini büyük ölçüde güçlendirerek şimdiden harekete geçti” dedi.

Her iki durumda da, müziğin yemek yeme şeklinizi etkilediği açıktır. Araştırmaların iddia ettiği gibi müzik, daha fazla veya daha az yemenizi, daha hızlı veya daha yavaş yemenizi ve daha sağlıklı veya sağlıksız seçimler yapmanızı sağlayabilir.

Gerçekten de, bazı araştırmalar çelişkili olsa da müziğin duygularınızı, davranışlarınızı ve ruh halinizi etkilediği yadsınamaz. Buna karşılık, duygular genellikle davranışınızı yönlendirir ve bu davranışlar yeme alışkanlıklarınızı da içerir.

Kaynak: aklinizikesfedin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.