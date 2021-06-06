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Müsilajlı denize girilir mi?

Marmara Denizi sahillerinde etkisini gösteren deniz müsilajı ya da halk arasındaki ismiyle deniz salyasının yoğun bulunduğu bölgelerde denize girenlere uzmanlardan ‘denize girmeyin’ uyarısı geldi.

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06.06.2021 11:52:58
Müsilajlı denize girilir mi?


Marmara Denizi sahillerinde etkisini gösteren deniz müsilajı ya da halk arasındaki ismiyle deniz salyasının yoğun bulunduğu bölgelerde denize girenlere uzmanlardan ‘denize girmeyin' uyarısı geldi.

Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre yaşanan durumun halk sağlığı açısından başka etkilerinin de olduğuna dikkat çeken Dr. Soysal şunları dile getirdi:
“Denizdeki oksijen doygunluğu düşmesi deniz canlıların boğularak ölmesine neden oluyor. Yani çok kısa bir gelecekte Marmara'da bir balık popülasyonu, bir balıkçılık kalmayacak. Durumun kalıcı olarak giderilmesinin tek bir çözümü var. O da arıtılmadan tek bir damla suyun bile Marmara'ya verilmemesi. Kaynağı kesmek gerekiyor. Gerek belediyeler gerek endüstri gerek sanayi tarafından kesinlikle artık bir tek damlanın bile arıtılmadan Marmara'ya verilmemesi gerekiyor.”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, müsilajın alerjik reaksiyonlara neden olduğuna dair geçmişte çalışmalar olduğunu belirterek, “Cilt hastalıkları, alerjik raeaksiyonlar, kaşıntı, döküntü ve kızarıklıklarla karşılaşma potansiyelimiz var. Yine göz iltihaplarına, idrar yolu enfeksiyonlarına ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Tabii ki çok müsilajın olduğu yerde girmek çok güvenli değil” dedi.
 
Doç. Dr. Saraçoğlu'nun dikkat çektiği bir önemli nokta ise deniz canlıları. Saraçoğlu, şunları anlattı:
“Bu bölgede yetişen bazı balıklar var ve bu balıklar da müsilajdan nasibini alıyorlar. Mesela sardalya ve bunu yiyen balıklar gibi. Özellikle hekim arkadaşları uyarmak istiyoruz. Denizden balık tutup yemiş kişilerde, ishalli hastalıklar, zehirlenmeler, mide bulantısı, kusma, bacakta yanma hissi, uyuşma, hissizlik gibi şikayetler olabilir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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