Meryem Uzerli'nin son paylaşımı tepki çekti!

Yapımcı Timur Savcı'nın 'yaptığı şımarıklıktı' diyerek eleştirdiği oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Ağzında sigarayla poz veren Meryem Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Oyuncuya eleştirel yorumlar yapıldı.

Uzerli'ye Hürrem Sultan rolü üzerinden yorumlar yapılırken en dikkat çekenleri, 'Şu güzelliğe yakışmadı' ve 'Süleyman görmesin' şeklinde oldu.

Tepki alan fotoğrafının bir değişik açıdan çekilmiş halini 29 Eylül 2018 tarihinde de yayınlamış o zamanda yine aynı tepkiyi çekmişti.

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı, diziden ayrılan Uzerli'ye tepki göstermişti

2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok izleyicisi olan Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı, ‘Hürrem' rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube'daki 'Hayat Okulu' adlı programına katılan ve yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromuyla aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.

'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya'ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti.

Meryem Uzerli kimdir?

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı'nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

2016: Annemin Yarası ve Gecenin Kraliçesi

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin Erdoğan ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.

2016 yılında, 03 Prodüksiyon'un yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı Türk tv dizinde Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.

Özel Hayatı

10 Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Filmografi

Almanya 2008 Inga Lindström Britta Yardımcı oyuncu

Almanya 2009 Das total verrücktes Wochenende Yardımcı oyuncu

Almanya 2009 The Line Anna

Almanya 2009 Sterne über dem Eis Öğrenci

Almanya 2010 Journey of No Return Hostes

Almanya 2010 Ein Fall für zwei Ankel

Türkiye 2011-2013 Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan

Türkiye 2016 Gecenin Kraliçesi Selin

Türkiye 2016 Annemin Yarası Marija

Türkiye 2016-2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi

Türkiye 2017 Cingöz Recai

Türkiye 2017 Öteki Taraf

Ödülleri

2010 47. Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü Journey of No Return

2011 24. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Muhteşem Yüzyıl

2011 Gümüş At Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2011 2. AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları En İyi Kadın Oyuncu

2011 38. Altın Kelebek Ödülleri Televizyon Yıldızları Özel Ödülü

2011 2011 Tv Oscarları En İyi Kadın Oyuncu

2012 İstanbul Kültür Üniversitesi Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu

2012 39. Altın Kelebek Ödülleri Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu

2012 Galatasaray Üniversitesi En İyi Sinema-Dizi Kadın Oyuncusu

2012 İstanbul Aydın Üniversitesi 8.İletişim Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2012 İstanbul Yıldız Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu

2012 Magazinci.com Onur Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2012 Magazin Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Oyuncu

2012 Radikal Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2012 Andy-Ar Ödülleri Yılın Enler Kadın Oyuncusu

2012 Esenler Halkı 2012 En Başarılı İsimleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

2012 GQ(grikü) Dergisi Yılın Erkekleri Özel Ödülü Yılın Kadını

2013 11.Yılın Yıldızları Ödül Töreni 2012 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Muhteşem Yüzyıl

2013 20. İtü Emös Başarı Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2013 2. Kristal Fare Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2013 4. AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları Dönem Dizisi En İyi Kadın Oyuncusu

2013 4. Antalya Televizyon Ödülleri Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu

2013 1. En LAÜ Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2016 BIAF-Beirut İnternational Awards Festival En İyi Kadın Oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

