Mehmet Fatih Akdemir: Dünya Yıldızlarının Tercihi Hair of İstanbul Oldu

Hair of İstanbul, sağlık turizminde başarılı merkezlerden biri haline geldi. Alanında uzman başarılı doktor ekibi ve yüksek teknolojiden yararlanılarak sunulan hizmeti sayesinde herkesin talep ettiği merkez Hair of İstanbul oldu. 2013 yılında kurulan Hair Of İstanbul’un CEO görevini Mehmet Fatih Akdemir yerine getirmekte. Akdemir, merkezi başarılı bir şekilde yöneterek müşterilere memnun kalacakları hizmet sunmayı hedefleyerek başarıya ulaştıklarını ifade etmekte. Türkiye’de uygun fiyatlı olduğu için değil sundukları hizmetlerin kaliteli olmasından kaynaklı tercih edildiklerini açıklamalarında belirtmekte.

Türkiye'ye sağlık turizm açısından büyük katkı sağlayan Hair of İstanbul merkezi sosyal medyada da oldukça güçlü. 4.4 milyon takipçi sayısına sahip merkeze ilgi oldukça büyük. Sosyal medyada öncesi sonrası görselleriyle herkesin ilgisini çeken merkez yurtdışından gelen müşterilere çeşitli olanaklar sağlamakta. Sosyal medyada paylaşılan operasyon görselleri büyük ilgi görüyor. Taleplerin büyük çoğunluğuna sosyal medyadan ulaştıklarını belirten merkez sosyal medyadaki güçlerinden oldukça memnun olduklarını belirtmekte.

Hair of İstanbul'un Sağladığı Hizmetler

Hair of İstanbul müşterilerine yüksek teknolojiden yararlanarak hizmet sunmakta. Ağırlıklı olarak yurtdışındaki müşterilere hizmet veren merkez müşterilerine konaklama fırsatı sağlıyor.Böylece gelen müşteriler konforlarından ödün vermeden hayallerindeki görünüme ulaşabiliyor.

Saç ekimi konusunda mucizeler yaratan merkez alın daraltma operasyonu da sağlamakta. 50'yi aşkın ülkeden talep gören Hair of İstanbul, 22 dilde hizmet sunmakta ve müşterilerinin beklentisini karşılama konusunda kalite standartlarının zirvesinde. Dünyanın birbirinden fakrlı bölgelerindeki ünlü modellerden futbolculara kadar hizmet vermekte. Ayrıca sosyal medyada büyük bir ilgi gören merkez sosyal medya fenomenlerinin de ilk tercihi haline gelmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra bürokratlar ve işadamları gibi kitleye de hitap ettiği bilinmekte.

Kişilerin taleplerini ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hayallere ulaşmayı mümkün hale getiren Hair of İstanbul Türkiye'deki merkeziyle globalde fark yaratmayı başarıyor. CEO görevini layıkıyla yerine getiren Mehmet Fatih Akdemir kurmuş olduğu ekibi ve yönettiği merkeziyle sektörün öncülüğünü üstlenmekte. .