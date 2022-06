Marka Hikayeleri: Make Friend Not Money

Make Friend Not money Ne Zaman Kuruldu? Make friend not money, 2021 senesinde kuruldu. Erkekler ve kadınlar için perakende alanı ve yaşam biçimi markasını içeren İstanbul merkezli bir platform olarak sektöre giriş yaptı.

Make friend Not Money Sektöre Nasıl Başladı?

Make Friend Not Money markası sektöre mütevazı olacak şekilde 47 printli t-shirt ile giriş yaptı. Make Friend Not Money, Doğu'nun bir vizyonunu temsil etmeyi amaçlarken “Doğu'nun bugün nasıl görünmesini istediğimizi gösteren bir platformuz” sözlerini de her defasında dile getiren bir markadır.

Arı Holding, Türk Yerli Şirketi Make Friend Not Money'e Yaptığı Yatırımla Modaya Adım Attı

Her geçen gün büyüyen Make Friend Not Money, Türkiye'de Arı Holding'den de yatırım aldı.

“Make Friend Not Money, sadece bir moda-tekstil yatırımı değil. İnsanlara bir yaşam stili ve deneyimi sunan dünyada fark yaratmaya başlayan bir Türk markası. Bağlı olduğumuz ‘gerçek insanlar için yaratılan gerçek giysiler' düşüncesi ile koleksiyonlarımızı dünya çapında sergiliyoruz.

Türkiye'de Make Friend Not Money Tercih Edenler

Marka global ününün yanı sıra ülkemizde de pek çok ünlü ve influcer tarafından da tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Yine influencer dünyasında marka ve iş birliği yapan bir çok ünlü isimlerde yer alıyor.

