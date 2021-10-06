Maluliyet aylığı hakkında merak edilenler

Maluliyet aylığının alınması için hangi şartlar gerekiyor, mamuliyette hangi oranlarda hangi haklar tarafınıza tanınıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların maluliyetine yönelik yasal sürece uygun kararlar almaya devam ederken başta çalışanlar olmak üzere herhangi bir maluliyet durumunda da vatandaş bazı sorulara yanıt arayışında.

Biz de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesindeki verileri baz alarak en sık karşılaşılan "maluliyet" hallerine dair kısa ve aydınlatıcı bilgilere yer vereceğiz:

İşte söz konusu süreçte karşı karşıya kalınan sorunlar ve yapılması gereken işlemler:

Maluliyet Başvuru Koşulları'na baktığımızda şu esaslarla karşılaşıyoruz:

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Maluliyet kararının alınması:

Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/merkez müdürlüğünce bir dosya şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet Kabul edilebilir. Red edilebilir veya Ara Karar verilebilir.

“Çalışma Gücünün %60 ını Kaybetmediği” Gerekçesiyle Talebin “Red” İle Sonuçlanması:

Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek isteyebilirsiniz,

“İşe Girildiği Tarihte'de Malul Olduğu” Kararı Verildiği halde Malül Aylığının Bağlanamama Durumu:

Sigortalı olarak ilk defa işe girdiğiniz tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünüzün %60'ını) hastalık ve arazlar ile başladığınız anlamındadır, Kanun gereği, Maluliyet aylığından yararlanamazsınız, ancak yaşlılık aylığından erken emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.



Özürlü Raporu'na Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı % 60'dan Fazla Olduğu Halde, Malulen Emekli Olamama:

Özürlü sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçüt ve sınıflandırmalar farklıdır. Özürlü Raporlarında Tüm Hastalıklar birleştirilerek (Balthazard formülü) Tüm Vücüt Fonksiyon Kaybı Oranı belirlenir. Malulen emekli olmak isteyen sigortalılar için Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği uygulanır. Sözkonusu Yönetmelik ekinde belirtilen hastalıklardan birden fazlası mevcut ise, değerlendirmede en ağır olan hastalık dikkate alınır. Hastalıklar birleştirilmez.

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan defterdarlık yada vergi dairesine başvuruda bulunmalısınız.



Malulen Emekli olup, Kontrol Muayenesine Tabi Tutulma:

Malulen emekli edildiğiniz kararı ile birlikte, şayet Kontrol Muayene Tarihi bildirilmiş ise Kontrolün hangi tarihte yapılacağı da belirtilmiştir. Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından kontrol muayene tarihiniz hatırlatılacaktır, süre dolmadan hastaneye sevkinizi alıp kontrol muayene raporunuzun kurum sağlık kuruluna gönderilmesini sağlamalısınız. Aksi takdirde malulen emekli aylığınız kesilir, yeni karar oluşturuluncaya kadar aylık ve sağlık yardımı alamazsınız.

Başvuruları Sonucu “Maluliyetleri Reddedilen” Sigortalılar:

Kurum sağlık kurullarından red kararı almış olan sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini talep edebilirler. Yüksek Sağlık Kurulu hastayı muayene etmez ancak karar verilen raporlar üzerinden tekrar branş uzmanı görüşleri alarak değerlendirme yapar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.