Kırmızı ete zam geldi! Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? Son Dakika: Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?

Kırmızı ete zam geldi! Et ve Süt Kurumu son dakika açıklamasıyla kırmızı ete zam yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda süte gelen zammın ardından, kırmızı et fiyatlarının yükselmesi, vatandaşın tepkisine yol açtı. Peki ama kırmızı et fiyatları ne kadar arttı? Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? İşte güncel et fiyatları ve zam oranı...

Et ve Süt Kurumu son dakika açıklamasıyla kırmızı ete zam yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda süte gelen zammın ardından, kırmızı et fiyatlarının yükselmesi, vatandaşın tepkisine yol açtı. Peki ama kırmızı et fiyatları ne kadar arttı? Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? İşte güncel et fiyatları ve zam oranı...

Kırmızı ete zam geldi!

Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde et fiyatlarına zam geleceğini bildiren bir kılavuz yayımladı. Kılavuza göre, kırmızı ette yüzde 48'lik zam uygulanacak.

Zam sonrasında; 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükselmiş oldu.

Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?

ESK'nın kılavuzuna göre yapılan yüzde 48'lik zammın ardından et fiyatları aşağıdaki listedeki gibi satışa sunulacak.

Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi?

Et ve Süt Kurumu'nun belirttiği üzere kırmızı ette yüzde 48 zam uygulanacak.

ESK et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmaması ise dikkat çekti. ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK'nın karkas kesim fiyatlarını değiştirmemesi tepki çekiyor.

Et çeşitleri nelerdir?

Kırmızı et çeşitleri;