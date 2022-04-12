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Kinder kimin? Kinder sürpriz yumurta hangi ülkeye ait? Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi?

Kinder kimin? Son günlerde dünya genelinde büyük bir skandala imza atan Kinder markasının kime ait olduğu, hangi ülkede üretimlerin yapıldığı araştırılıyor. 8 ayrı ülkede toplatılan kinder sürpriz yumurtaların detaylarını sizler için derledik. Peki ama Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi? İşte merak edilen kinder detayları...

2 Saat Önce
2022-04-12 16:20:55
Kinder kimin? Kinder sürpriz yumurta hangi ülkeye ait? Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi?

Son günlerde dünya genelinde büyük bir skandala imza atan Kinder markasının kime ait olduğu, hangi ülkede üretimlerin yapıldığı araştırılıyor. 8 ayrı ülkede toplatılan kinder sürpriz yumurtaların detaylarını sizler için derledik. Peki ama Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi? İşte merak edilen kinder detayları...

Kinder sürpriz yumurta hangi ülkeye ait?

Kinder kimin? Kinder Chocolate, İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme markasıdır. Michele Ferrero tarafından Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildir.

En bilinen ürünleri;

  • Kinder Surprise
  • Kinder Bueno
  • Kinder Joy
  • Kinder Happy Hippo

Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi?

Kinder sürpriz yumurta; İtalyan şirketi Ferrero tarafından 1974 yılında sunulan ortaya çıkarıldı. Michele Ferrero ve William Salice tarafından ortak olarak, Kinder markası altında satışa sunuldu.

İlk üretildiği tarihte her çikolatadan yumurtanın içerisinde plastik bir kapsüllü hediye kutuları bulunuyordu. Geçtiğimiz yıllarda plastiğin çikolataya değmesi ve çocuklar için risk teşkil edebileceği düşüncesiyle Amerika'da toplatıldı. Ardından farklı bir tasarımla hayatımıza tekrar girdi.

Kinder Sürpriz ilk başta çocuklar düşünülerek oluşturulmuştu. Bu, yetişkinlerin çocuklara çikolatalı yumurta içinde oyuncak verdiği İtalyan Paskalya aile geleneğinden türetilmişti.

Kinder neden toplatılıyor?

İngiltere'de 3 yaşındaki bir bebek Kinder sürpriz yumurta yemesi sonucu, çikolatadaki salmonella bakterisi nedeniyle, hayatını kaybetti. Daha sonra 8 ülkede, kinder çikolatalarda salmonella teşhis edildi ve çikolatalar toplatılmaya başlandı. Ferrero firmasının Belçika ve Hollanda'da bulunan firmaları mühürlendi.

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