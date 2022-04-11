Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalar da salmonella var mı? Kinder salmonella Türkiye'de çıktı mı?

Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalar da salmonella var mı? Çocukların severek tükettiği Kinder sürpriz yumurta için korkutan iddialar ortaya atıldı. Sürpriz yumurtada tespit edilen bakteri nedeniyle 3 yaşında bir bebek yaşamını yitirdi. Peki ama Türkiye'de Kinder yumurtalar da sallmonella çıktı mı? İşte detaylar...

Çocukların severek tükettiği Kinder sürpriz yumurta için korkutan iddialar ortaya atıldı. Sürpriz yumurtada tespit edilen bakteri nedeniyle 3 yaşında bir bebek yaşamını yitirdi. Peki ama Türkiye'de Kinder yumurtalar da sallmonella çıktı mı? İşte detaylar...

Türkiye'de Kinder sürpriz yumurtalar da salmonella var mı?

Kinder çikolata salmonella krizi günden güne büyümeye devam ediyor. Hollanda ve Belçika'da bulunan fabrikada yapılan ferrero ürünleri toplatıldı.

Türkiye'de de çocukların sıklıkla tükettiği Kinder sürpriz yumurta ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Yurtdışında konu ile ilgili iki firmanın kapatıldığı ve ruhsatlarının askıya alındığı kaydedildi.

Kinder salmonella krizi nedir?

Dünyaca ünlü Ferroro şirketinin Kinder sürpriz çikolatalar ile ilgili aldığı karar herkesi şok etti. Şirketin Belçika fabrikasında üretilen belirli boyut ve paketlerdeki Kinder sürpriz ürünleri salmonella bakterisi taşıdığı şüphesiyle toplatıldı. Avrupada yer alan 8 ayrı ülkede saptanan salmonella bakterisinin rahatsızlıklara neden olduğu belirlendi.

Belçika gıda ve tüketici ürün güvenliği kurumu 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda bilgilendirme yaparak Ferroro'nun ruhsatını askıya aldı. Belçika'nın Aroln kentindeki fabrikayı da mühürleyerek geçici olarak kapattı.

Fransa'da ayrı bir kriz!

Kimler krizi sadece bu haberle de sınırlı kalmadı. Fransa'da Nestle grubuna ait Buiyoni marka donmuş pizzalarda E.coli tespit edildi.

Mart ayında toplatılmaya başlanan pizzalar yüzünden 48'i çocuk 50 kişi zehirlendi 2 çocuk ise bundan dolayı hayatını kaybetti.

Kinder salmonella Türkiye'de çıktı mı?

Kimler Türkiye konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İki ayrı fabrika şimdilik üretim yapmıyor. Diğer fabrikalar için de açıklama yapılmadı.

Salmonella nasıl bulaşır?

İnsan veya hayvan atıklarının uygun şekilde temizlenememesi ve kaynak sularına karışması ile,

Bakteri bulaşmış suların içilmesi ile,

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ile,

Şebeke sularının yeterince klorlanmaması ile,

Hastalıklı kümes hayvanlarına temas ile,

Çiğ sebze, meyve çiğ baharat ve çerez ile,

Sürüngen hayvanların taşıması ile,

Virüsü taşıyan hasta insanlarla temas ile,

bulaşabilir. .