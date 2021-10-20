Kilo verirken yapılan 10 hata

Fazla kilolardan kurtulmanın basit yolları vardır. Ancak kilo verirken yapılan hatalar ise sağlığımızı zora sokabilir. Bu yüzden kilo verirken aşağıdaki 10 hatayı yapmayın.

1) Doğru bir karar vermeden diyete başlamak

Çevre tarafından kilo vermeniz gerektiği önerileriyle diyete başlamamalısınız. Gerçekten kilo vermek istemiyorsanız, sonuç alamazsınız. Ancak kendinize inanıyorsanız ve sağlığınıza kavuşmak için çok çalışıyorsanız, sonucu görebilir ve başarınızı kolayca talep edebilirsiniz.

2) Uzman yardımı almadan kilo vermeye çalışmak

Kilo vermek için yapılması gereken ilk şey endokrinolog veya dahiliye uzmanı tarafından uygun testleri değerlendirmek ve bu analizler doğrultusunda diyetisyen tarafından hazırlanan beslenme programlarını uygulamaya başlamaktır. Herhangi bir uzman kontrolü olmadan başarı oranı çok düşüktür. Kitle iletişim araçlarından elde edilen diyet listeleri ile yapılan diyetler sonucunda, sağlıksız bir şekilde kilo verilirken vücutta orantısız kilo verilmesi sonucu sarkmalar meydana gelebilir.

3) Doğru hedefi belirlememek

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ayda 2 ila 4 kg arasında kilo kaybı hedeflenmelidir. 1 haftada 4 kilo değil. Büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşılır. Yıllar içinde alınan kilolardan birkaç hafta içinde kurtulmaya çalışmak gerçekçi ve sağlıklı değildir. Bu nedenle ulaşılabilir ve sağlıklı bir hedef belirlenmelidir. Verilecek kilo ve hedefler beslenme uzmanı ile birlikte belirlenmeli ve uygun beslenme programları izlenmelidir.

4) Uyku zamanındaki dengesizlikler

Bilimsel araştırmalar ışığında günlük uyku süresi 7 ile 8 saat arasında tutulmalıdır. Az veya çok uyumak kilo alımına neden olur. 7 saatten az uyuyan kişiler sürekli bazı hormonların üretiminde sorun yaşarken, 8 saatten fazla uyurlarsa metabolizma hızı yavaşlar ve kilo alması kaçınılmaz hale gelir.

5) Kahvaltıyı atlamak

Kahvaltı yapmayan birinin kilo alması kaçınılmazdır. Nasıl bir arabanın veya ısıtıcının çalışması için yakıta ihtiyaç varsa, insan vücudunun da beynin, böbreklerin, kalbin, kasların… çalışması için enerjiye yani besinlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle uyandıktan sonraki ilk saat içinde kahvaltı yapılmalıdır.

6) Yeterince su içmemek

Besinlerin sindiriminden metabolik atıkların vücuttan atılmasına kadar birçok aşamada önemli olan su, gün içerisinde 10-12 bardak (2,5-3lt) şeklinde tüketilmelidir. Yemekten önce ve sonra içtiğimiz bir bardak su sindirim sistemimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Yemekten önce su içmek açlık hissini bastırır ve hile yapmayı önler.

7) Öğün atlamak

Öğün atlamak, metabolizmayı yavaşlatan kötü bir alışkanlıktır. Öğün atlayan kişi daha çok acıkıyor ve bir sonraki öğünde daha fazla yemek tüketiyor. Ara öğünlerde tokluk sağlayan ara öğünler, bir sonraki öğünde daha fazla açlığın oluşmasını engeller.

8) Akşam yemeğini çok geç bırakmak

Akşam yemeğini yatmadan 3.5 saat önce bitirmek gerekir. Dolu bir mideyle yatmak vücudunuzu yağlamayı kolaylaştırır. Kimse park etmiş arabasına yakıt ikmali yapmıyor. Öte yandan, akşam yemeği ile yatma vakti arasında bir şeyler atıştırmanın da bir zararı yoktur; meyve, yoğurt veya süt gibi hafif şeyler tüketilebilir.

9) Masada çok aç oturmak

Genel olarak, diyet yapmak aç olmak olarak düşünülür. Uzun süre aç kaldıktan sonra kan şekeri düşer ve bir sonraki öğüne daha fazla gıda alımı davet edilir. Bu nedenle her ana yemekten 2-3 saat sonra küçük bir ara öğün alınmalıdır. Bu sayede kişi sofraya çok aç oturmayacağı için daha yavaş ve daha az yemek yiyebilir.

10) Hızlı yemek

20 dakikada tokluk hissi beyne gider. Yemek yeme süresi 20 dakikadan az ise doygunluk hissedilene kadar besin tüketimi devam edecektir. Bu nedenle yemeklerimizi yerken iyi çiğnemeli ve yediklerimizden keyif almalıyız. Unutmayın, acele etmek daha fazla kalori demektir.

Kaynak: livik-net.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.