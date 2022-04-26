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Kadir Gecesi ibadetleri | Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde Kur'andan neler okunur?
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Kadir Gecesi ibadetleri | Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde Kur'andan neler okunur?

Kadir Gecesi ibadetleri | Kur'anın indirilmeye başlandığı vakit olan Kadir gecesinde Kur'an okumak gerekir. Bunun dışında zikir çekmek, namaz kılmak ve dua etmek gerekir. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi nasıl dua ederdi? Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde kurandan neler okunur? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-26 11:09:54
Kadir Gecesi ibadetleri | Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde Kur'andan neler okunur?

Kur'anın indirilmeye başlandığı vakit olan Kadir gecesinde Kur'an okumak gerekir. Bunun dışında zikir çekmek, namaz kılmak ve dua etmek gerekir. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi nasıl dua ederdi? Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde kurandan neler okunur? İşte detaylar...

Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir?

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Kadir Gecesi'nde kurandan neler okunur?

Kadir gecesinde Kur'an ile vakit geçirmek gerekir. Kur'anda bulunan her dua ve sure okunabilir. Fakat

  • Yasin,
  • Tebareke,
  • Amme,
  • Kadir Suresi
  • İnşirah Suresi

okumak faydalıdır.

kadir gecesi için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi duayı tavsiye etti?

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

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