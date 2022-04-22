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TIMETURK / YAŞAM / Kadir gecesinde neler oldu? Günümüzde Kadir gecesinde neler yaşanıyor? Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur?

Kadir gecesinde neler oldu? Günümüzde Kadir gecesinde neler yaşanıyor? Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur?

Kadir gecesinde neler oldu? Sema kapılarının açıldığı mübarek gün, Ramazanın son on gününde aranıyor. Bu yıl 27 Nisan'da idrak edeceğimiz Kadir gecesinde, birçok olay yaşanmıştır. Günümüzde de Kadir gecesini anlamamız için birçok değişiklik oluyor. Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur? Günümüzde Kadir gecesinde neler yaşanıyor? İşte detaylar...

4 Saat Önce
2022-04-22 15:14:09
Kadir gecesinde neler oldu? Günümüzde Kadir gecesinde neler yaşanıyor? Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur?

Sema kapılarının açıldığı mübarek gün, Ramazanın son on gününde aranıyor. Bu yıl 27 Nisan'da idrak edeceğimiz Kadir gecesinde, birçok olay yaşanmıştır. Günümüzde de Kadir gecesini anlamamız için birçok değişiklik oluyor. Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur? Günümüzde Kadir gecesinde neler yaşanıyor? İşte detaylar...

Kadir gecesinde denizler, gökyüzü, güneş ve hava nasıl olur?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

Kadir gecesinde neler oldu?

1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

Cebrailin görevi nedir?

Cebrail'in görevi peygamberlere vahiy getirmektir yani o Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren (ileten) melektir. Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstünü anılır.

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