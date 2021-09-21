DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yıldız Holding’de üst düzey iki atama
Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1'inci yılını paydaşlarıyla kutladı
GÖKBEY ve AKSUNGUR ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi yapacak
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri genç tiyatroculara destek oluyor
Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
Yüz yüze eğitim teknolojik ürün satışını artırdı
Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Kanada emlak yatırımında 5'inci ülke; 4 mevsim kâr
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü
KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği
Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı
ABD'den kripto para borsasına yaptırım!
Adana hava durumu (30 günlük)
İstanbul hava durumu (30 günlük)
Gaziantep hava durumu (30 günlük)

TIMETURK / YAŞAM / İznik Gölü'nün suyu 30 metre çekildi

İznik Gölü'nün suyu 30 metre çekildi

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde meydana gelen su çekilmesiyle 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilika kalıntısının bir kısmı görünür hale geldi.

3 Saat Önce
2021-09-21 18:30:26
İznik Gölü'nün suyu 30 metre çekildi

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

thumbs_b_c_5a9dd26cc4d5a8d50d9e70a8205eab3f

En derin yeri 65 metre ölçülen, tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi 27 balık türü bulunan gölün bazı bölgelerinde mevsimsel etkenlere bağlı sulama şartları ve kuraklık kaynaklı küçük adacıklar oluştu.

Bölgede tarımsal sulamada da faydalanılan İznik Gölü'nün özellikle Çakırca Mahallesi yakınında su seviyesinin düşmesiyle balıkçı kayıkları karaya oturdu.

thumbs_b2_b042b0a898902611e82309cafa81cde5

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 30-35 metre çekildi. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskele de suyun gerisinde kaldı.

Su çekilmesiyle, 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceği açıklanan bazilika kalıntısının bir kısmı görünür hale geldi.

New folder (10)_iznikgolu2

"Gölün kurumasına sadece bir su kaynağının yok olması olarak bakmıyoruz"

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İnanç Delikanlı, AA muhabirine, göldeki çekilmenin zaman zaman yaşandığını ancak bu yıl biraz fazla su kaybı gördüklerini söyledi.

Delikanlı, İznik Gölü'nde balıkçılık yapıldığını ve suyunun tarımsal amaçlı kullanıldığını belirterek, "Mevsimsel şartlara bağlı gölümüzde su çekilmesi oluştu. Bazı bölgelerde küçük adacıklar oluştu. Önümüzdeki dönemde yağışlarla gölümüzün tekrar dolmasını bekliyoruz." diye konuştu.

thumbs_b2_509bc8102723e43695748aafecbb1afa

Bölgede İznik Gölü'nün yok olmaması adına faaliyet gösteren Göl-Der Başkanı Semih Öz ise çekilmenin son birkaç yıldır daha da fazlalaştığını anlattı.

Öz, İznik Gölü'nün bölge için önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

2021_09_bazilika

"Yüzlerce aile balıkçılıktan geçimini sağlıyor. Binlerce dönüm alanda tarımsal sulamada gölümüz kullanılıyor. Gölün kurumasına sadece bir su kaynağının yok olması olarak bakmıyoruz. Göl, bölge halkı açısından turizm, tarım ve balıkçılık anlamında önem arz ediyor. Zaman zaman çekilme yaşanıyordu ama göl son birkaç yıldır kendini tamamlayamaz hale geldi. Orhangazi ilçesi sahilinde iskele artık suyun gerisinde kaldı."

Semih Öz, bölgede bulunan bazı sanayi kuruluşlarının da gölden su çektiğini savunarak, İznik Gölü'nün geleceği adına bu konunun yetkililerce ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş