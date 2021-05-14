İHH’dan Afrika ve Asya’ya su kuyusu hizmeti

1992 yılında kurulan İHH İnsani Yardım Vakfı çeşitli yardımlarla darda kalan insanların problemlerine çare olmaya çalışmaktadır. 1995 yılında kurumsal bir yapıya kavuşan İHH birçok ödüle layık görülen çalışmaları ile bilinirken bu faaliyetlerinden biri de İHH Su Kuyuları olarak bilinir.

Bilindiği gibi su kuyuları özellikle Afrika ve Asya kıtası açısından hayati bir önem taşır. Bu bölgelerde kuraklığın da etkisi ile insanlar temiz su kaynakları konusunda sorun yaşamaktadırlar. Aynı zamanda susuzluk problemi çeşitli salgın hastalıkların da tetiklenmesinde önemli bir faktördür ve bundan dolayı insani dramlara şahit olunur.

Dünya genelinde yaşanan su kıtlığı her 10 kişiden birinin suya erişememesi şeklinde sonuçlanırken temiz su kaynaklarının yok olmasında birçok etken bulunur. Kuraklık, nüfus artışları, kirlilik gibi sebeplere bağlı olarak azalan su kaynakları kitlesel hastalıkların da tetikleyicisidir.

Su kuyuları çeşitli ülkelerde açılırken bunlar arasında yer alanlardan bazıları; Burundi, Çad, Gana, Mali, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Afganistan, Irak ya da Nijer gibi ülkelerdir. Bu bölgelerde açılan su kuyularının işlevsel olmaları gerekirken bunu temin etmek için özellikli su kuyusu çalışmalarına gerek duyulur.

En çok gereksinim duyulan su kuyusu projeleri arasında yer alan özellikli su kuyuları birçok ihtiyacın toptan karşılanması amacına hizmet eder. Bundan dolayı da önem taşır.

Su, insan yaşamında çok büyük önem taşıyan maddelerden biridir ve hem sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde hem de yaşamsal gereksinimlerde ilk sırada yer alır. Çeşitli sebeplerle su kıtlığı çeken bölgelere su kuyusu açılması insani bir sorumluluk olurken İHH bu tür çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak sürdürür.

İHH'nın Ramazan ayı boyunca da gerek yurt içinde gerekse dünya genelindeki çeşitli ülkelerde faaliyetleri olurken erzak yardımları, sahur ve iftar paketleri bunlar arasında yer alır. Ramazan ayına özgü olan maneviyatın yaşanmasında ve yardımlaşma kültürünün yaşatılmasında İHH'nın etkin bir çalışma yürüttüğü görülmektedir. Fitre ve zekatların dağıtılması ya da çocukların bayram ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetler de vakfın çalışmalarından bazılarıdır.

İHH Faaliyetleri

İHH bir yardım kuruluşu olarak Bosna Savaşı'nın ardından kurulmuştur. Birçok insani çalışmada görev alan derneğin başarılı projelerde imzası bulunurken bunlara istinaden çeşitli ödüllere de layık görülmesi söz konusu olmuştur. İHH Faaliyetleri yalnızca su kuyuları ya da Ramazan yardımları ile sınırlı olmayıp pek çok konuda çalışmalar yaptığı görülür.

Bu çalışmalar arasında uluslararası toplantılara katılmak da yer alırken aynı zamanda da bu tür toplantılara ev sahipliği yapmak da dernek faaliyetlerinden biridir. Rehine krizlerinde çözüm üretmeye çalışan ve insan haklarının savunulması konusunda da aktif olarak görev alan vakıf acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarında da faaliyet gösterir.

Dünya genelindeki kalıcı eser inşasına yönelik olarak da çalışmaları olan İHH'nın katarakt sorunu nedeni ile sağlık problemi yaşayan bölgelere de yardımları mevcuttur. İnsanlık dramlarına çare olmak, kalıcı çözümler üretmek ya da acil yardıma ihtiyacı olanlara anında ulaşabilmek derneğin çalışmaları arasında yer alanlardan bazıları olurken yardımlaşma kültürü yaşatılmaya çalışılır.

Dünya genelinde yardım götürülen ülkeler arasında yer alanlardan bazıları; Afganistan, Filistin, Irak, Somali, Pakistan, Nepal, Filipinler, Suriye ve Somali gibi ülkeler olurken bunların dışında da birçok ülkede sıkıntı yaşayan insanlara ulaşılmaya çalışılır. İHH çalışmalarında evrensel ilkeler çerçevesinde hareket eden bir kuruluştur.

100'den fazla ülkede faaliyetleri olan derneğin insan haklarının temin edilmesine yönelik olarak da çaba sarf ettiği görülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Madalyası da İHH'nın ödüllerinden yalnızca biridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.