Hint felsefesinin bilinmeyen altın kuralları

Bir kültürü en çok etkileyen husus ise şüphesiz o toplumun inanış ve felsefesidir. Felsefe tarih boyuncu insanları araştırmaya ve kendilerini sorgulamaya sevk etmiştir. Bu sorgulama sonucundaysa insanlar hayatlarını ona göre yaşamaya başlamış ve düzenlemiştir. Hint kültürü dünya milletlerini etkileyen kültürlerden biridir. Bu sebeple de pek çok yerde karşılaşabileceğimiz bir kültürdür. Birçok kişi Hint felsefesini araştırmakdır. Peki, insanların hayatını değiştiren Hint felsefesinin altın kuralları nelerdir?

Bilinen ilk felsefeci yani filozof, İon felsefesinin kurucusu olan Antik Yunan filozofu Miletli Thales'tir. Felsefe, insanların ve yaşamın anlamı üzerine düşünmeyi sağlar. Felsefenin birçok dalı bulunur ve milletlere göre değişiklik göstermektedir. Hint felsefesinin de kendine has özellikleri bulunur. Hint felsefesinin altın kurallarını merak eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Hint felsefesinin 4 altın kuralı

1-Karşına çıkan kişiler her kimse, doğru kişilerdir. Bunun anlamı şudur, hayatımızda kimse tesadüfen karşımıza çıkmaz. Karşımıza çıkan, etrafımızda olan herkesin bir nedeni vardır, ya bizi bir yere götürürler ya da bize bir şey öğretirler.

2- Yaşanmış olan her ne ise, sadece yaşanabilecek olandır. Hiçbir şey hem de hiçbir şey yaşadığımız şeyi değiştirmezdi. Yaşadığımızın içindeki en önemsiz saydığımız ayrıntıyı bile değiştiremeyiz. Şöyle yapsaydım böyle olacaktı gibi cümle yoktur. Hayır, ne yaşandıysa, yaşanması gereken, yaşanabilecek olandır, dersimizi alalım ve ilerleyelim diye. Her ne kadar zihnimiz istemese de, hayatımızda karşılaştığımız her olay, mükemmeldir.

3- İçinde başlangıç yapılan her an doğru andır. Her şey doğru anda başlar, ne erken ne geç. Hayatımızda yeni bir şeyler olmasına hazırsak o da başlamaya hazırdır.

4-Bitmiş olan bir şey bitmiştir. Bu kadar basittir. Hayatımızda bir şey sona ererse, bu bizim gelişimimize hizmet eder. Bu yüzden serbest bırakmak, gitmesine izin vermek ve elde etmiş olduğun bu tecrübeyle ileriye doğru bakmak daha iyidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.