'Hayvan' deyip geçmeyin!

Köpek balıkları bir defada 100 yavru doğurabiliyor, maymunların parmak izi bulunmaz ve yarasalar hep sola manevra yapar..

Bilimsel çalışmalar hergeçen gün artarken canlı türlerinin gelişim evreleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili yeni yeni bilgiler de ortaya konuyor. Belgesellerde kara, deniz ve havada canlı türlerinin özellikleri ve yaşamları ortaya serilirken gizemli davranış ve yapıları da şaşırtıcı bilgileri bizlere sunuluyor.

Yakından tanıdığımız halde çok ilginç özelliklere sahip o kadar çok hayvan var ki;

İşte bazı hayvanların birbirinden ilginç özellikleri:

Maymunların parmak izi var mı?

Okaliptüs yaprakları yiyerek ağaçlarda yaşayan ve anavatanları Avustralya olan koalaların sarmal biçimindeki parmak izleri insanların parmak izlerine çok fazla benzemektedir. Hal böyle iken maymunlar dâhil çoğu hayvanın parmak izinin bulunmadığı da bilimsel olarak ortaya konmuştur.

Yarasalar neden sola manevra yapar?

Böcekleri yiyerek beslenen ve dünyanın dengesinin korunmasında büyük rolü olan yarasaların yaşam atmosferi mağaralar. Bu hayvanların süratli bir şekilde mağaradan çıkarken sola manevra yaparak kaçışmaları ise bilimsel olarak ortaya konamamışken bir bilinmez olarak ortada duruyor

Her kaplanın kendi çizgisi var

Kaplanlar kedigillerin kendine has özelliğe sahip canlıları. Derileri estetik bir ressam çalışmasını andırırken kürklerinin üstündeki çizgiler dikkatlerden kaçmaz. Bu çizgiler bütün kaplanlarda farklıdır.Tıpkı insanların parmak izlerinde olduğu gibi kaplanlardaki çizgiler de kesinlikle birbirine benzemez

Kunduzların dişi uzuyor

Ağaçları kemirerek beslenir kunduzlar. Bunu yaparak sadece beslenmekle kalmazlar dişlerini de törpülemektedirler.Kunduzların dişleri insanın saç ve tırnağı gbi sürekli uzayan bir yapıya sahiptir.

Köpek balığı 100 yavru doğurabilir

Bir köpek balığı yaklaşık 100 litre su içinde tek bir damla kanı 5 km. uzaktan hissedebiliyor ve avının sesisini 900 metreden duyabilirler. Ortalama frekansları duymada başarılıdırlar. Bir defada 100 yavru doğurabilmekteler.Köpek balıkları dünyada en büyük beyine sahip balık türü olarak da biliniyor

Su aygırlarının ilginç sıvısı

Su aygırları otobur canlılardır.Bu hayvanların derisinin güneş kremi sürülmüş gibi parladığı gerçek. Salgıladıkları kırmızımsı sıvı, onları ultraviyole ışınlarından koruyan anti bakteriyel bir özelliğe sahiptir.

Bu kaplumbağalar yemeden içmeden yaşıyor

Galapagos kaplumbağalarının memleketi Büyük Okyanustur. Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları belgeselcilerin de en çok araştırma yaptıkları lokasyonlar arasında başı çekmekte. Galapagos kaplumbağaları günde 16 saat uyuyup bir yıl boyunca hiçbir şey yiyip içmeden yaşayarak insanları da şaşırtabilmektedirler

Arıların "Kraliçesinin seçilişi"

Bütün arı kolonilerinde bir tane kraliçe arı bulunur. Genç işçi arılar tarafından arı sütüyle beslenen kraliçe, yumurtlayarak koloninin devamlılığını sağlar. Kraliçe arı öldüğünde ilginç bir durum ortaya çıktığı gözlemlenmiştir; İşçi arılar bir dişi arıyı kraliçe arı olması için, daha verimli hale gelmesi gayesiyle arı sütüyle besleyip yeni kraliçelerini ilan ediyorlar

Beyaz ayıların gizemli pençeleri

Beyaz ayıların yaşam alanı karlar. Bu hayvanların siyah yeri sadece küçük burun ve gözleridir. Kutup ayılarının aslında derileri siyah ve tüyleri renk pigmentine sahip değil, yani şeffaf. Bu tüyler ışığı yansıtarak beyaz görünmelerini sağlamaktadır.Attıkları her adımda kutup ayılarının pençeleri geride bir koku izi bırakır. Bu da onların çok geniş alanlarda bile birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.