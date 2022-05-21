Hayder su kuyusu bağışı nasıl yapılır? Afrika'da su kuyusu açtırma bedeli ne kadar? Hayder su kuyusu projesi

Hayder su kuyusu bağışı nasıl yapılır? Yıllardır su kuyusu projesiyle yüzlerce kişiye umut oldu. Bağışçıların da araştırdığı 'Afrika'da su kuyusu açtırmak ne kadar?' sorusunun detaylarını sizler için derledik. Ahmet Yesevi Derneği su kuyusu bağışına ilişkin merak edilen bütün süreçler haberin detayında yer alıyor. Peki Afrika'da su kuyusu açtırma bedeli ne kadar? Hayder su kuyusu projesi...

Yıllardır su kuyusu projesiyle yüzlerce kişiye umut oldu. Bağışçıların da araştırdığı "Afrika'da su kuyusu açtırmak ne kadar?" sorusunun detaylarını sizler için derledik. Ahmet Yesevi Derneği su kuyusu bağışına ilişkin merak edilen bütün süreçler haberin detayında yer alıyor. Peki Afrika'da su kuyusu açtırma bedeli ne kadar? Hayder su kuyusu projesi...

Hayder su kuyusu bağışı nasıl yapılır?

Hayder su kuyusu projesiyle yıllardır yüzlerce aileye ümit oldu. Hayder'e yapılan su kuyusu bağışı ile;

Somali: 63 Su Kuyusu

Hindistan: 49 Su Kuyusu

Etiyopya: 48 Su Kuyusu

Çad: 47 Su Kuyusu

Senegal: 46 Su Kuyusu

Nijer: 42 Su Kuyusu

Kenya: 27 Su Kuyusu

Uganda: 26 Su Kuyusu

Gana: 21 Su Kuyusu

Sierre Leone: 24 Su Kuyusu

Benin: 10 Su Kuyusu

Gine: 1 Su Kuyusu

Burkina Faso: 1 Su Kuyusu açılmış oldu.

Siz de Hayder Su Kuyusu Projesine bağış yapmak, su kuyusu projesinin detaylarını incelemek için TIKLAYINIZ...

Afrika'da su kuyusu açtırma bedeli ne kadar?

Hoca Ahmet Yesevi Derneği sadece Afrika'da değil su ihtiyacı çeken birçok ülkede su kuyusu projesini yürütüyor. Hayder Afrika ve Asya'da 361 su kuyusu açtı, su kuyusu açma çalışmalarına da devam ediyor.

Afrika'da bir su kuyusu bedeli 3000 dolar ve Asya'da bir su kuyusu bedeli 2500 dolardır.

Su kuyuları nasıl açılıyor?

Hayder su kuyusu projelerindeki titizliği, bağışçıların bilgilenmesi için de sürdürüyor. Sitesinde yer alan su kuyusuna ilişkin detaylar arasında, su kuyusunun nasıl açıldığından, onarım ve bakımının nasıl yapıldığına kadar her bir detay yer alıyor.

Hayder; "Bölge koşullarına göre değişen kuyu çeşitlerinin açılış şekilleri de değişmektedir. İhtiyaç olan bölgede genellikle kas gücü ile açılan 7-8 metre derinlikteki çukurlar su bulunması için yeterli oluyor, ama kaya çıkması durumunda genellikle su zeminine ulaşılana kadar da sondaj makinası ile devam ediliyor. Toplamda 8 ila 25 metre arasında değişen derinlikte kuyular elde ediyoruz.

Kuyu duvarları betonlar ile sağlamlaştırılarak borular yerleştiriliyor, yüzey zeminine ihtiyaç doğrultusunda gerekli görülen mekanizma yerleştirilerek temiz suyun borulardan çekilerek yüzeye çıkması sağlanıyor.

Çıkarılan sudan maksimum fayda sağlamak adına etrafı kapalı ve havyanlar için yalak olacak şekilde beton yapılar inşa ediliyor.

Bağışçımızın isminin uzun yıllar bölge koşullarında görünür olmasını sağlamak adına, su kuyusunun yapı duvarlarına ya da sac tabelalara tüm gerekli bilgileri yazıyoruz." açıklamasıyla su kuyusu hakkında akıllarda kalan bütün soruları yanıtlamış oluyor.

.