Hair of İstanbul Alın Daraltma Operasyonu Hizmeti Sunmaya Başladı

Sağlık turizmine denilince akla gelen merkez Hair of İstanbul, saç ekimindeki başarısına alın daraltma operasyonu ile devam ediyor.

Saç ekiminde marka haline gelmiş olan Hair of İstanbul alın daralt operasyonunda elde ettiği başarılar sayesinde bu alanda da rakiplerine fark atmaya başladı. Türkiye'de sektöre öncülük eden Hair of İstanbul merkezi geniş kitlelere hitap ederek uluslararası hizmet anlayışıyla çalışmaktadır.

Hair of İstanbul'un CEO'su Mehmet Veysel Akdemir'den gelen açıklamaya göre: alın daraltma operasyonu talebiyle gelen hastaların sayısı geçen aylara göre artış göstermekte. Akdemir gelen hastaların misafir gibi ağırlandıklarını ve tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri fırsatlar sağladıklarını belirtti. Hastaların misafir konforunu buldukları merkezde tatil yaparken istedikleri hizmete kolayca ulaşabilmeleri merkezi cazip hale getiriyor.

Hair of İstanbul'un sunduğu hizmetler hastaların memnuniyetini karşılayacak şekilde uygun fiyatlara sağlanmakta.Alın daraltma operasyonu son dönemlerde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Günümüz teknolojilerinden yararlanılarak sağlanan bu hizmet güvenilir şekilde uygulanmaktadır. Akdemir, Hair of İstanbul'da gerçekleştirilen alın daraltma operasyonu için hastaların içlerini rahatlatacak bir açıklamada bulundu. Akdemir, operasyondan sonraki haftalarda saçların döküldüğünü ve yerine çıkan saçların ise tamamen sağlıklı saçlar olduğunu dile getirdi. Düzenli bakımın yapılması ve özenli bir şekilde söylenilenlerin yerine getirilmesi durumunda saçların ömür boyu kalıcı olacağını belirtti.Hair of İstanbul alın daraltma operasyonunu yaptırdıktan sonra saçlarınızı ömür boyu güvenle kullanabilirsiniz. Akdemir, açıklamalarına globalde öncü olmak istediklerini ifade ederek devam etti. Sağlık turizmine yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri katkılar sayesinde insanların hayatlarına dokunmaktan büyük gurur duyduklarını ekleyerek açıklamalarını noktaladı.