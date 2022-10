Güzel ve çekici öğrenciler daha mı yüksek not alıyor?

İsveç’te yapılan yeni bir araştırma, üniversite öğrencilerinin fiziksel görünüşleri ile aldıkları notlar arasında ilişki olduğunu ortaya çıkardı

İsveç Lund Üniversitesi'nden Adrian Mehic'in “Yüz yüze ve uzaktan öğretimde öğrenci güzelliği ve notları” başlıklı makalesi Economic Letters (Ekonomi Mektupları) dergisinde yayımlandı.

Araştırma öğrencilerin fiziksel görünüşü ile üniversitede aldıkları not arasında ilişki olup olmadığını tartışıyor. Araştırmayı yapan Dr. Mehic erkek bir öğretim görevlisi.

Yüz yüze eğitimde güzel ve çekici olan öğrenciler daha yüksek not alıyor. Bu hem kız hem de erkek öğrenciler için geçerli. Ancak COVID-19 döneminde online eğitime geçilmesiyle çekici kız öğrenciler bu avantajlarını kaybetti. Çekici erkek öğrenciler ise online eğitimde de daha yüksek not almaya devam etti.

Bulgular 307 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya dayanıyor. Araştırma sonucu öğrenci-öğretmen ilişkisinin daha yüksek olduğu nicel olmayan dersler için geçerli. Matematik ve fizik gibi nicel derslerde aynı sonuç ortaya çıkmıyor.

Güzellik derecesi nasıl belirlendi?

Öğrencilerin güzellik derecesi kim tarafından, nasıl belirlendi? Dr. Mehic bunun için 74 kişilik bir jüri oluşturdu. Her jüri 307 öğrencinin yarısı hakkında not verdi. Yani, her bir öğrencinin güzellik derecesi 37 jürinin verdiği cevaplar üzerinden oluştu. Öğrencilerin kamuya açık fotoğrafları jürilere gösterildi. Jüriler de 1-10 üzerinden oy verdi. 1 notu “aşırı derecede çekici değil” anlamına gelirken 10 ise “aşırı derecede çekici” anlamına geliyor.

Sözlü ve sayısal derslerde ayrı sonuç çıkıyor

Üniversite öğrencilerinin ders notları ise 1-5 arasında değişiyor. 3,4 ve 5 dersi geçiyor. 5 alınabilecek en yüksek not. Dr. Mehic dersleri de “nicel” ve “nicel olmayan” dersler diye ikiye ayırdı. Matematik ve fizik dersleri “nicel grup”ta yer alırken bunun dışındaki diğer derslerin hepsi “nicel olmayan gruba” eklendi. Araştırma mühendislik öğrencilerini kapsadığından nicel olmayan dersler ekonomi ve işletmeden oluşuyor.

Araştırmaya konu olan derslerin 6'sını erkek öğretim görevlileri; 2'sini ise kadın öğretim görevlileri verdi. Nicel derslerin notu final sınavına dayanırken işletme ve ekonomi derslerinde ise final sınavının yanı sıra grup ödevleri, seminerler ve sözlü sunumlar etkili oldu. Bundan dolayı nicel olmayan derslerde öğrenci-öğretim görevlisi arasında daha fazla etkileşim oldu.

Bulgular neler?

Öğrencilerin aldıkları notlar ile güzellik dereceleri bilimsel istatistik programında analiz edildi. Bu analizde derslerin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapıldığına da bakıldı.

Araştırmanın ana bulgusu şöyle:

Eğitim yüz yüze yapıldığında çekici öğrenciler daha yüksek not alıyor. Bu sonuç kız öğrencileri de erkek öğrencileri de kapsıyor. Ancak bu durum öğrenci-öğretim görevlisi ilişkisinin daha yüksek olması beklenen “sözlü” dersler için geçerli.

Uzaktan eğitimde çekici kız öğrencilerin notları düşüyor.

Çekici erkek öğrenciler ise uzaktan eğitimde bile daha yüksek not almaya devam ediyor.

Matematik ve fizik gibi öğrenci-öğretim görevlisi etkileşiminin daha düşük olduğu nicel dersler çekicilik ile notlar arasında bir ilişki bulunmadı.