Gündoğdu Mobilya’dan Konforlu Yatak Odası Takımları ve Fiyatları 2022

2022 yaz sezonunda, birbirinden şık ve modern yatak odası takımı modelleri Gündoğdu Mobilya mağazalarında ve kataloglarında yerini aldı. İşte detaylar…

Güvenilir mobilya markaları arasında yer alan Gündoğdu Mobilya “Kendi Yapar, Kendi Satar.” Mantığıyla kaliteli ürünlerini uygun fiyat garantisiyle satışa sunmaktadır. Ülke genelinde 130 mağazasıyla hizmet vermeye devam eden Gündoğdu Mobilya, mağazalarının bulunduğu illerde ücretsiz nakliye ve montaj hizmeti vermektedir.

Tüm ürün gruplarında olduğu gibi yatak odası takımı çeşitleriyle de müşteri memnuniyetini sağlayan Gündoğdu Mobilya, her zevke ve her bütçeye hitap etmektedir. İhtiyacınız olan mobilyayı bulmanız için sizlere eşlik etmeye hazır olan Gündoğdu Mobilya çalışanları, Fabrika Satış Mağazalarında ürün bilgilendirmeleri yaparak uygun ödeme planları oluşturmaktadır.

Gündoğdu Mobilya'da bulunan başta yatak odası takımları ve diğer mobilya gruplarının tamamı kaliteli malzemelerden üretilmiş olup Avrupa E1 Sertifikasına sahiptir. 2 yıla kadar garantisi bulunan yatak odası modelleri sayesinde uzun vade de kullanabileceğiniz yatak odası mobilyalarına sahip olabilirsiniz. Sizlere kaliteli ve uygun fiyatlı mobilyaları ulaştıran mobilya markası, müşterilerinin taleplerini önemseyerek sürekli gelişme kaydetmektedir.

Yatak Odası Takımları – Gündoğdu Mobilya

Gündoğdu Mobilya yatak odası takımlarında birçok renk ve tasarım alternatifi bulunmaktadır. Antrasit, krem, beyaz, lidya gibi renk seçenekleriyle yatak odalarına farklı hava katan; yatak odası takımlarının piyasada yer alan diğer ürünler arasında ön plana çıktığı görülmektedir.

Gündoğdu Mobilya'nın tüketici tercihlerini göz önünde bulundurarak tasarladığı yatak odası takımlarından bazıları şunlardır:

▪Hazeran Yatak Odası Takımı

▪Lena Yatak Odası Takımı

▪Empoli Yatak Odası Takımı

▪Fulya Yatak Odası Takımı

▪Lotto Yatak Odası Takımı

▪Carmen Yatak Odası Takımı

▪Evona Yatak Odası Takımı

▪Almira Yatak Odası Takımı

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Gündoğdu Mobilya, geçtiğimiz günlerde stoklarına Lena ve Hazeranyatak odası modellerini eklendiğini duyurmuştu. Oldukça estetik bir görünüme sahip olan bu takımların içeriğinde şu mobilyalar yer almaktadır:

5 kapılı gardırop veya 6 kapılı gardırop

Karyola kasası

Karyola başlığı

2 adet komodin

Şifonyer

Şifonyer ayna paneli

24 aya kadar garantisi bulunan bu ürünler, her dönemin modasına ayak uyduracak şekilde tasarlanmıştır. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir yatak odası takımına ihtiyacınız varsa Hazeran Yatak Odası Takımını veya Lena Yatak Odası Takımını tercih edebilirsiniz.

Yatak Odası Takımı Fiyatları – Gündoğdu Mobilya

Satın aldığınız her ürün ve hizmette olduğu gibi yatak odası takımı fiyatları da kaliteye ve taleplere göre değişkenlik gösterecektir. Gündoğdu Mobilya, her bütçeye ve her zevke hitap ederek talep edilen özelliklere ve fiyatlara göre ürünler sunmaktadır. Özellikle bütçesini düşünenler tarafından tercih edilen Gündoğdu Mobilya'nın yatak odası takımlarının fiyat olarak 10.990 TL'den başladığı görülmektedir. Mağazalarından alışveriş yapan müşterilerine elden 18 ay taksit seçeneğini sunan Gündoğdu Mobilya'nın tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit yaptığı da görülmektedir. Ayrıca ING Bank aracılığıyla peşin fiyatına 12 taksit yapan Gündoğdu Mobilya, müşterilerinin bütçesine göre kolay ödeme planları oluşturmaya çalışmaktadır.

Gündoğdu Mobilya, genç odası takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, mutfak masası takımı, yatak seti ve oturma grupları gibi daha pek çok ürün seçeneğiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazaları

Türkiye genelinde 130 mağazasıyla tüketicilerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayan Gündoğdu Mobilya; Ankara, Artvin, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Kars, Malatya, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon Fabrika Satış Mağazalarıyla ürünlerini halka ulaştırmaktadır.

Gün geçtikçe lokasyonunu genişleten Gündoğdu Mobilya, yakın dönemde Akdeniz bölgesinde faaliyetlerini hızlandırmak için çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle düğün paketleri ile dikkat çeken mobilya markasının ürün portföyü de büyük takdir topluyor.

Size en yakın Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazasının adresini öğrenmek için şimdi Gündoğdu Mobilya online mağazasını ziyaret edebilir veya 444 19 85 Müşteri Hizmetleri hattı üzerinden ürün ve mağaza adres bilgilerini alabilirsiniz. .