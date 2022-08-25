Gülşen ne dedi? Gülşen neden gözaltına alındı? Gülşen serbest bırakıldı mı? Gülşen İmam Hatip hakkında ne söyledi? Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipler ile ilgili sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti. LGBTİ savunucusu olan Gülşen'in skandal açıklaması sonrası savcılık harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Gülşen hakkında da gözaltı kararı verildi. Yaşanan olaylardan sonra vatandaşlar da Gülşen'in ne dediğini araştırmaya başladı. İşte Gülşen'in sahnede söylediği skandal sözler...

Gülşen ne dedi? Gülşen neden gözaltına alındı? Gülşen serbest bırakıldı mı? Gülşen İmam Hatip hakkında ne söyledi? Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipler ile ilgili sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti. LGBTİ savunucusu olan Gülşen'in skandal açıklaması sonrası savcılık harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Gülşen hakkında da gözaltı kararı verildi. Yaşanan olaylardan sonra vatandaşlar da Gülşen'in ne dediğini araştırmaya başladı. İşte Gülşen'in sahnede söylediği skandal sözler...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in sahnede söylediği sözler tepkilere neden oldu. Hükümet kanadından da şarkıcıya peş peşe tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Sözcüsü Çelik Gülşen'in skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada " Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir. Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır..." dedi.

Gülşen ne dedi?

Gülşen, İmam Hatipliler ile ilgili yaptığı konuşma ile tepkilerin hedefine geldi. İmam Hatiplileri direkt olark hedef alan Gülşen bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen neden gözaltına alındı?

Yaşanan olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Gülşen'in gözaltına alındığı haberleri geldi. Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Gülşen serbest bırakıldı mı?

Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada "Gülşen Tutuklansın" etiketi ile binlerce paylaşım yapılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen henüz serbest bırakılmadı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Bozdağ'dan Gülşen'e tepki

Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Bozdağ açıklamasında şunları söyledi: "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."