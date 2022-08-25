Gülşen İmam Hatip açıklaması | Gülşen İmam Hatiplilerle ilgili ne dedi? Gülşen İmam Hatip olayı nedir? Gülşen tutuklanacak mı? Son zamanların en tartışılan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen'den sahnede skandal sözler... Daha önce LGBTİ bayrağı açan ve LGBT destekçisi olduğu bilinen Gülşen bu kez İmam Hatipliler ili ilgili söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada binlerce kişi tarafından eleştirildi. Twitter'da 'Gülşen Tutuklansın' etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Gülşen İmam Hatip ile ilgili ne söyledi?

Gülşen İmam Hatip açıklaması | Gülşen İmam Hatiplilerle ilgili ne dedi? Gülşen İmam Hatip olayı nedir? Gülşen tutuklanacak mı? Son zamanların en tartışılan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen'den sahnede skandal sözler... Daha önce LGBTİ bayrağı açan ve LGBT destekçisi olduğu bilinen Gülşen bu kez İmam Hatipliler ili ilgili söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada binlerce kişi tarafından eleştirildi. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Gülşen İmam Hatip ile ilgili ne söyledi?

Son zamanların en tartışılan isimlerinden olan Gülşen'den sahnede prpvokatif bir açıklama geldi. Giydiği kıyafetleri tartışılan Gülşen geçtiğimiz günlerde sahnede LGBTİ bayrağı açmıştı. LGBT'ye her alanda destek vermekten geri durmayan Gülşen, İmam Hatipliler ile ilgili yaptığı konuşma ile tepkilerin hedefine geldi.

Gülşen İmam Hatiplilerle ilgili ne dedi?

Sahnede İmam Hatiplilee hakaret eden Gülşen'in konuşması dinleyicileri de şaşırttı. İmam Hatiplileri direkt olark hedef alan Gülşen bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in açıklamasına binlerce kişi tepki gösterdii

Gülşen İmam Hatip olayı nedir?

Giydiği açık kıyafetler ve sahnedeki tavırları ile son zamanların en tartışılan şarkıcılarından olan Gülşen bu kez yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiyi üzdü. Ünlü şarkıcı İmam Hatipliler ile ilgilisözleri nedeniyle herkes tarafından eleştirildi. Sosyal medayda ise Gülşen'in tutuklanması için "Gülşen Tutuklansın" başlığı ile etiket açıldı.

Gülşen tutuklanacak mı?

Odatv'nin haberine göre, soruşturma Gülşen'in sahnede imam hatip liseliler ile ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı başlatıldı. Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in, yarın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamına giren Türk Ceza Kanunu 216. madde ile suçlanarak polis eşliğinde savcılığa getirilmesine karar verdi.

Sahneden LGBTİ bayrağı açtı

46 yaşındaki şarkıcı Gülşen, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser verdi. Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı. Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.