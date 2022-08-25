Gülşen tutuklanacak mı? Gülşen İmam Hatip olayı nedir? 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik TCK 216' cezası ne kadar, kaç yıl? Hareketleri, tarzı ve giyimi ile son zamanların en çok tartışılan şarkıcılarından olan Gülşen sahnede İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle milyonlarca kişinin tepkisini çekti. Gülşen tutuklansın etiketi ile sosyal medyada binlerce mesaj alan olayda yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma açtı.

Gülşen tutuklanacak mı? Gülşen İmam Hatip olayı nedir? "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik TCK 216" cezası ne kadar, kaç yıl? Hareketleri, tarzı ve giyimi ile son zamanların en çok tartışılan şarkıcılarından olan Gülşen sahnede İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle milyonlarca kişinin tepkisini çekti. Gülşen tutuklansın etiketi ile sosyal medyada binlerce mesaj alan olayda yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma açtı.

Şarkıcı Gülşen sahnede söylediği sözler nedeniyle büyük tepki ile karşılaştı. Gülşen sahneye çıkan bir kişi ile ilgili konuşurken "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi. Bu konuşma kısa süre içinde sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. Gülşen'in bu açıklamalarına tepkiler peş peşe gelirken olayla ilgili de yeni gelişme yaşandı.

Gülşen tutuklanacak mı?

Gülşen'in İmam Hatipliler ile iligli söylediği sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in, yarın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamına giren Türk Ceza Kanunu 216. madde ile suçlanarak polis eşliğinde savcılığa getirilmesine karar verdi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" cezası ne kadar, kaç yıl?

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Gülşen İmam Hatip olayı nedir?

Giydiği kıyafetleri tartışılan Gülşen geçtiğimiz günlerde sahnede LGBTİ bayrağı açmıştı. LGBT'ye her alanda destek vermekten geri durmayan Gülşen, İmam Hatipliler ile ilgili yaptığı konuşma ile tepkilerin hedefine geldi. İmam Hatiplileri direkt olark hedef alan Gülşen bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in açıklamasına binlerce kişi tepki gösterdi.

.