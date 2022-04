Gizem Altıntaş kimdir?

16 Şubat 1990’da Bursa’ da doğan Gizem Altıntaş, ilkokulu Emine Örnek Koleji’nde okumuştur.

Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Lise için Özel Tan Lisesini tercih eden Gizem Altıntaş burada da oldukça başarılı bir eğitim hayatı geçirmiştir. İlkokul ve liseyi Bursa'da bitirdikten sonra üniversite olarak İstanbul'u tercih etmiştir. İstanbul Koç üniversitesi Ekonomik bölümünü %50 burslu kazanarak kendine yepyeni bir serüven başlatmıştır.

Üniversite hayatı devam ederken 2010 senesinde Taylan Altıntaş ile evlenen Gizem Altıntaş eğitimini Koç Üniversitesi yerine Başkent üniversitesinde tamamlamıştır. Evliliklerinden 3 çoğucuğu dünyaya gelmiştir. İlk çocukları Tuğra 2011 yılında, ikinci çocukları Arhan 2015 yılında ve üçüncü çocukları Alin 2018 yılında doğmuştur. Çocukları ve eşiyle mutlu bir birlikteliği olan Gizem Altıntaş bu esnada bir marka kurmuştur. Markaları Gigy by Gizem Altıntaş ve Gigy and co. adında ağırlıklı olarak Amerika ve Dubai de satış yapan iki kadın giyim markasıdır. 2015 yılında kurulan marka günlük hayatta kullanılabilen parçalar haricinde özel sipariş üzerine de dikim yapabilen çok özel bir markadır. Markalarının tasarımcı ve sahibi olan Gizem Altıntaş markalarını oldukça popüler hale getirmiştir. Tasarımlarıyla kendinden oldukça fazla söz ettiren Gizem Altıntaş, moda dünyasına farklı bir hava katmıştır. Her sezon birbirinden farklı tasarım elbise, etek, pantolon gibi tekstil ürünleri hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerin de giyilmektedir.

Gizem Altıntaş bu markalarının dışında International Fashion Academy Paris İstanbul'da styling eğitimi almış ve bununla birlikte yine International Fashion Academy de trend takibi ve araştırma teknikleri eğitimini uzman olarak bitirmiştir. Bu eğitimler sayesinde pazara da hâkim olan Gizem Altıntaş için marka ve marka yönetimi de oldukça önemli konular arasındadır. Aldığı bu eğitimleri markasının her yerinde uygulamış ve bu sayede sektörde oldukça hızlı yükselmiştir. Bunun dışında çalışmaya devam eden Gizem Altıntaş, sonrasında Başkent Üniversitesi yaşam koçluğu eğitimini bitirip, yine Başkent Üniversitesi Nlp teknikleri eğitimi alıp bu alanlarda da uzman olmuştur. Eğitim hayatına oldukça önem veren ve bu konuda taviz vermeyen Gizem Altıntaş, bu eğitimler sayesinde kariyer basamaklarında da çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir. Bunun karşılığını da oldukça kısa bir zamanda almıştır. Farklı dalları bir arada toplayan Gizem Altıntaş, bu bilgi birikiminin hem hayatta hem de kariyer anlamında ona oldukça faydalı olduğunu ve bu kadar başarılı olmasını bu farklı alanları harmanlamak olduğunu da dile getirmiştir. Bu konuda oldukça şanslı olan ve eğitim hayatının bu kariyeri oluşturduğunu da sürekli olarak dile getirmektedir.

Eğitime Aşık Bir Kadın

Gizem Altıntaş şu an için markası adına çalışmakta ve stil danışmanlığı yapmaktadır. İlerideki hayalleri ise ilk olarak marka bazında bir büyüme yaşamaktır. Markasını büyütmek ve dünyaca ünlü bir girişim markası olmak için çabalayan Gizem Altıntaş için en büyük başarı ise ürünlerini Avrupa'ya satmaktır. Bu konuda çalışmalarına da devam etmektedir. Kendine ait bir zevki ve havası olan marka her sezon son trendleri karşılamaktadır. Oldukça kaliteli olan ürünlerini dünyada tanıtmak ise ilk istediği şeydir. Markası dışında birçok uzmanlık alanı bulunan Gizem Altıntaş ayrıca styling uzmanıdır da. Bu konudaki heyecanı ve gelecek motivasyonu ise stil danışmanı olarak dünyaca ünlü isimlere stil danışmanlığı vermektir. Bunun için oldukça yoğun çalışan ve emek harcayan Gizem Altıntaş bu konuda hala daha kendini geliştirmektedir. Stil danışmanlığı dışında yaşam koçluğu da yapan Gizem Altıntaş bu konudaki uzmanlığı özellikle çevresine ve ailesine karşı kullanmaktadır. Aldığı bu eğitimler sayesinde oldukça başarılı ve bir o kadar da kararlı bir şekilde ilerlemiştir. Gizem Altıntaş markası ile kendi ürettiği ürünleri, özenle seçilmiş tasarımlarını ve koleksiyonlarını giyim ve aksesuar ürün gruplarını siz değerli müşterileriyle buluşturmaktadır. .