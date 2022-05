Fazıl Say'ın babası, yarın Ankara'da toprağa verilecek

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, yarın toprağa verilecek

Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan sanatçı Fazıl Say, 86 yaşında hayata veda eden babası Ahmet Say'ın cenaze törenine ilişkin vefat ilanını paylaştı.

"Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Ahmet Say için yarın Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenleneceği belirtilerek, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

AHMET SAY KİMDİR?

Say, 1935 yılında İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşta piyano eğitimine başladı, İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamladı.

1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi ancak 1950'de konservatuvarı bıraktı. 1954 yılında basın-yayın eğitimi için Almanya'ya gidip altı yıl orada yaşadı. Yurda döndüğünde Bingöl'de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.

1964'te Ankara'ya yerleşen Say, 1967'de dergi yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 1976 yılında Kocakurt romanını yazdı. 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı. 1980'den itibaren ise tamamen müzik yazarlığı yapmaya başladı.

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, iki yıl süre ile bu derneğin başkanlığını yürüttü. Edebiyat ustalarına verilen Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülleri Altın Madalyası'nı kurumsallaştırdı.

Ahmet Say, 10 Mayıs 2022 tarihinde vefat etti. Haberi ise oğlu Fazıl Say duıyurdu: ''Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun.''