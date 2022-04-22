En pahalı çikolata kaç TL? Bayram çikolataları fiyatları ve çeşitleri | Hangi marka çikolata daha ucuz?

En pahalı çikolata kaç TL? Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çikolata alacak olanlar, çikolata fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki ama çikolata ne kadar oldu? Ülker, Godiva, Toffifee, Toblerone, Elit, Melodi, Ferrero Rocher, Nestle, Kahve Dünyası, Şölen ve Elvan gibi markaların çikolata fiyatlarındaki son durum ne? Madlen ve dolgulu çikolata fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka çikolata daha ucuz? Bayram çikolataları fiyatları ve çeşitleri...

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çikolata alacak olanlar, çikolata fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki ama çikolata ne kadar oldu? Ülker, Godiva, Toffifee, Toblerone, Elit, Melodi, Ferrero Rocher, Nestle, Kahve Dünyası, Şölen ve Elvan gibi markaların çikolata fiyatlarındaki son durum ne? Madlen ve dolgulu çikolata fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka çikolata daha ucuz? Bayram çikolataları fiyatları ve çeşitleri...

En pahalı çikolata kaç TL?

Piyasada bayram çikolatası çeşitleri konusunda büyük bir rekabet var. Her marka kendine özgü farklı çeşitler üretiyor. Minimum 30 TL'den başlayan bayram çikolatası kutuları için en yüksek fiyat şu an için 570 TL olarak gözlemlendi.

Bayram çikolataları fiyatları ve çeşitleri

Ülker, Godiva, Toffifee, Toblerone, Elit, Melodi, Ferrero Rocher, Nestle, Kahve Dünyası, Şölen ve Elvan markalarının en çok tercih edilen çikolata kutularının fiyatları aşağıda yer alıyor.

Madlen çikolata fiyatları

Godiva Finesse Supreme 64'lü madlen çikolata - 177 TL

Ülker Buklet Krema Dolgulu Sütlü madlen çikolata - 38 TL

Toffifee Coconut 125gr çikolata - 69 TL

Toblerone Çikolata 24'lü Paket çikolata - 99 TL

Kahve Dünyası Madlen 358 gram çikolata - 67 TL

Elit Çikolata Madlen Çikolata 375 gram çikolata - 77 TL

Melodi Çikolata Sargılı Sütlü Madlen 500 gram çikolata - 98 TL

Dolgulu çikolata fiyatları

Ferrero Rocher Bütün Fındık Ve Dolgulu Fındık Parçacıklı 300 gram çikolata - 223 TL

Nestle After Eight Naneli Dolgulu Bitter Çikolata 200g - 44 TL

Ülker Albeni Karamel Dolgulu Çikolata 1 kg - 85 TL

Kahve Dünyası Lavi Karışık Dolgulu Çikolata Silindir Kutu 400gr çikolata - 50 TL

Elvan Çikolata Dolgulu Karamelli Fondan 1 kg çikolata - 85 TL

Kahve Dünyası Lavi Bitter Dolgulu 250 gram çikolata - 32,90 TL

Şölen Bütün Fındıklı, Fındık Krema Dolgulu 300 gram çikolata - 59 TL

Lindt Lindor Kakao Kreması Dolgulu Sütlü Çikolata 400 Gr - 570 TL

Çikolatanın faydaları nelerdir?

Doğadaki her besinde olduğu gibi çikolatanın da faydaları vardır. Fakat bu faydalar, katkısız ve bitter çikolata üzerine yapılmış olan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.

Aynı zamanda her besinin fazla tüketilmesinde ortaya çıkan sorunlar çikoltada da görülebilir. Dozunda ve zamanında yüketilen çikolatanın faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Kalp krizi riskini azaltır.

- Kalbi güçlendirir.

- Diyabeti önler.

- Cildi onarır.

- Öksürüğü azaltır.

- Kan akışını düzenler.

- Görmeyi iyileştirir.

- Stresi azaltır.

- Zekayı güçlendirir.

- İshali düzenler.