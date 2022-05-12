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TIMETURK / YAŞAM / Emzirme ödeneği kimlere verilmez? 2022 emzirme ödeneği ne kadar? Emzirme ödeneği için ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Emzirme ödeneği kimlere verilmez? 2022 emzirme ödeneği ne kadar? Emzirme ödeneği için ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Emzirme ödeneği kimlere verilmez? Farklı şartlarda olan ve yeni doğum yapmış anneler için devlet farklı projelerle yardımlar yapmaya devam ediyor. Emzirme ödeneği de bu yardımlar arasında yer alıyor. Peki ama hangi anneler bu emzirme ödeneğinden yararlanır? Süt yardımı ve emzirme ödeneği aynı yardım mıdır? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-05-12 14:07:36
Emzirme ödeneği kimlere verilmez? 2022 emzirme ödeneği ne kadar? Emzirme ödeneği için ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Farklı şartlarda olan ve yeni doğum yapmış anneler için devlet farklı projelerle yardımlar yapmaya devam ediyor. Emzirme ödeneği de bu yardımlar arasında yer alıyor. Peki ama hangi anneler bu emzirme ödeneğinden yararlanır? Süt yardımı ve emzirme ödeneği aynı yardım mıdır? İşte detaylar...

Emzirme ödeneği kimlere verilmez?

Doğum yapmış olan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen ödeneğe emzirme ödeneği deniyor. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

Emzirme ödeneği başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Emzirme ödeneği sahiplerinin başvuru yapması zorunluluğu kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

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