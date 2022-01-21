2022 yılı süt parasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği ya da halk dilindeki emzirme parası 2022 yılı ile zamlandı. Peki ama süt parası bu yıl ne kadar verilecek? Emzirme parasını almak için nereye başvuru yapmak gerekir? İşte merak edilen süt parası güncel fiyatı...

2022 yılı süt parasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği ya da halk dilindeki emzirme parası 2022 yılı ile zamlandı. Peki ama süt parası bu yıl ne kadar verilecek? Emzirme parasını almak için nereye başvuru yapmak gerekir? İşte merak edilen süt parası güncel fiyatı...

Süt parası ne kadar?

2022 emzirme parası ne kadar veriliyor? Süt parası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere verilen bir destek ücretidir. Vatandaşlar arasında "emzirme ücreti" olarak da adlandırılan bu parayı sigortalı veya sigortasız her anne alabilir.

Doğum sonrasında verilen bu para devlet tarafından bir kez verilir ve doğumdan sonra 2 ay içerisinde istenen herhangi bir zaman diliminde postaneden temin edilebilir. 2022 yılı süt parası ücreti de 316 TL olarak belirlenmiştir.

Süt Parası için nereye başvuru yapmak gerekir?

Emzirme ödeneğine (süt parası) hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için herhangi bir kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Ödenek alacak olan kişinin sigortası ya da eşinin sigortası üzerinden işlem yapılarak süt parası alınabilir. Bunun için doğum yapan kişinin kimliğini postaneden sorgulatarak 2 ay içerisinde ücretin yatmasıyla birlikte parayı çekebilirsiniz. .