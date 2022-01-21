DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Süt parası ne kadar? 2022 emzirme parası ne kadar veriliyor?
Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti
Liposuction ile Vücut Estetiği
Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
YÖKDİL sınavı her ilde yapılacak mı? YÖKDİL sınavı 81 ilde mi yapılacak? YÖKDİL sınav başvuruları başladı mı?
Minik Asiye'den güzel haber: Haftaya taburcu edilecek
Sezen Aksu yu destek veren Babacan’la ilgili yeni açıklama
Kar tatili olan okullarda karne dağıtılacak mı? Kar tatili olan illerde karne ne zaman dağıtılacak?
İsrail Savunma Bakanı Gantz koronaya yakalandı
Kuveyt Türk'te 'QR Kod ile Para Transferi' dönemi başladı
Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm (yeni bölüm) | Bir Zamanlar Çukurova 120 full izle son bölüm
Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak? Kar tatili olan okullarda karneler ne zaman verilecek?
Mahkum 6. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle | Mahkum son bölüm full HD izle
İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatili (yarıyıl) ne zaman bitecek? 2. dönem hangi gün başlıyor?
Analiz: BAE'nin 11 Eylül'ü

TIMETURK / EKONOMİ / Süt parası ne kadar? 2022 emzirme parası ne kadar veriliyor?

Süt parası ne kadar? 2022 emzirme parası ne kadar veriliyor?

2022 yılı süt parasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği ya da halk dilindeki emzirme parası 2022 yılı ile zamlandı. Peki ama süt parası bu yıl ne kadar verilecek? Emzirme parasını almak için nereye başvuru yapmak gerekir? İşte merak edilen süt parası güncel fiyatı...

22 Dakika Önce
2022-01-21 12:42:51
Süt parası ne kadar? 2022 emzirme parası ne kadar veriliyor?

2022 yılı süt parasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği ya da halk dilindeki emzirme parası 2022 yılı ile zamlandı. Peki ama süt parası bu yıl ne kadar verilecek? Emzirme parasını almak için nereye başvuru yapmak gerekir? İşte merak edilen süt parası güncel fiyatı...

Süt parası ne kadar?

2022 emzirme parası ne kadar veriliyor? Süt parası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere verilen bir destek ücretidir. Vatandaşlar arasında "emzirme ücreti" olarak da adlandırılan bu parayı sigortalı veya sigortasız her anne alabilir.

Doğum sonrasında verilen bu para devlet tarafından bir kez verilir ve doğumdan sonra 2 ay içerisinde istenen herhangi bir zaman diliminde postaneden temin edilebilir. 2022 yılı süt parası ücreti de 316 TL olarak belirlenmiştir.

Süt Parası için nereye başvuru yapmak gerekir?

Emzirme ödeneğine (süt parası) hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için herhangi bir kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Ödenek alacak olan kişinin sigortası ya da eşinin sigortası üzerinden işlem yapılarak süt parası alınabilir. Bunun için doğum yapan kişinin kimliğini postaneden sorgulatarak 2 ay içerisinde ücretin yatmasıyla birlikte parayı çekebilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş