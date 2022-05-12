Emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Emzirme ödeneği başvurusu belgeleri nelerdir? 2022 Emzirme ödeneği

Emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Devlet doğum yapan annelere yardıma devam ediyor. Emzirme ödeneği başvurusu belgeleri nelerdir? 2022 Emzirme ödeneği detayları...

Devlet doğum yapan annelere yardıma devam ediyor. Emzirme ödeneği başvurusu belgeleri nelerdir? 2022 Emzirme ödeneği detayları...

Emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Emzirme ödeneği ne kadar oldu?

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir. 2020 yılı için bu rakam 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL olarak belirlenmiştir.