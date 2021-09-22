Einstein'ın beynini nasıl çaldılar!

Kimi düelloda burnunu kaybetti kimi ise iki yıl ömrü kaldığını öğrendi, kimi kıyamet tarihi verirken kimi de hayata ters açıdan baktı...İşte bazı bilimlere öncülük eden karakterlerden ilginç kesitler

Bilim ve bilim insanlarının sırları daima merak konusu olmuştur. Merak duygusunun kaynaklık ettiği bilimsel çalışmalar ise çok farklı kategorilerde sürdürülmeye devam ediyor.

Bu süreçte adını hiç duymadığımız bilim dalları da yok değil....

İşte bunlardan bazıları:

Heraldik: Eski çağlardan günümüze kadar kullanılmış, bayrakları, mühürleri, unvanları, armaları ve özel işaretleri araştırıp inceleyen bilim dalı.

Epigrafi: Tarihin herhangi bir döneminde üzerine yazı kazınmış taşları, kil tabletleri ve mermerleri kısacası yazıtları inceleyen bilim dalı.

Paleografi: Eski alfabeleri ve yazıları inceleyip harfleri analiz edip çözen ve bu sayede okunabilmelerini sağlayan bilim dalı.

Paleontoloji: Yaşamın ip uçlarını ortaya çıkarabilmek adına fosilleri inceleyen bilim dalı. Taşıbilim ya da fosilbilim olarak da adlandırılıyor.

Limnoloji: Tüm fiziki ve kimyasal özellikleriyle çevreyle olan etkileşimlerini esas alarak gölleri, yapay gölleri ve göletleri inceleyen bilim dalı.

Speleoloji: Mağaraların ortaya çıkış şekillerini, içerisinde yaşayan canlı türlerini, arkeoloji. biyoloji, paleontoloji ve kimya gibi disiplinleri kullanarak inceleyen bilim dalı.

Jeomorfoloji: Yeryüzünün yüzey şekillerini olum süreçlerini inceleyen ve tanımlanabilmelerine vasıta olan bilim dalı. Yüzey bilimi olarak da adlandırılmaktadır.

Bilim adamlarının ilginç durumları

Peki bilim insanlarını yakından tanıyor ve etkinliklerini biliyoruz. Bunların dışında onların marjinal bir kişilik olarak neler yaptıklarını ve başlarına neler geldiğinden haberimiz var mı?

İşte bazı bilim insanlarının şaşırtan davranımları ve hayatlarından ilginç kesitler:

Einstein'in beynini eve götürdü

Albert Einstein'ın beyni çalındı: Modern fiziğin temellerini atan Albert Einstein iki kez evlenmiş. İlk eşi Mileva Maric ile evliyken kuzeni Elsa ile ilişkiye başlayan Einstein, ilk eşinden boşandıktan üç yıl sonra Elsa ile evlenmiştir. Albert ve Elsa'nın anneleri kardeş.18 Nisan 1955'te iç kanama geçirerek ölen Einstein'ın otopsisi sırasında Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Stoltz Harvey bedeni yakılması için hazırladı ve beyni evine götürdü. Harvey, beyni bilimsel araştırmalar yapmak üzere kullandı.

Newton'un kıyamet senaryosu

Isaac Newton: Ünlü fizikçi ve astronom Isaac Newton dünyanın sonunun 2060 yılında geleceği öngörüsünde bulunmuştu. Newton'a ait 1704 tarihli bir mektupta İncil'i baz alarak yaptığı çalışmalar sonucu dünyanın 2060'ta sona ereceğini söylüyor.

Ampül ortada mı kaldı?

"Ampulü icat eden ve kullanan ilk kişi Thomas Edison değildir" dendiğinde şaşırırsınız değil mi? Ama biz öyle bildik... Edison'un kullandığı tam işlevli ampulden önce Warren de La Rue ve Joseph Swan ampulün daha az gelişmiş versiyonlarını kullanmış fakat bu kullanım çok uzun sürmemişti.

Öte yandan Edison'un bir davranışını not etmek gerek. Nasıl mı? Thomas Edison, Tesla'nın alternatif akımının zararlı olduğunu kanıtlamak için bir fil üzerinde halka açık bir deney yaptı. 1903'te Coney Adası'nda Asya fili Topsy'ye 6600 volt elektrik vererek fili öldürdü.

Galileo'ya nasıl "uydu"lar!

1610'da Galileo Galilei, Jüpiter'in etrafında yıldız olmayan 4 nesne gözlemledi. Dönemin bilim insanları bu fikre karşı çıksalar da daha sonra bunların Jüpiter'in uyduları olduğu ortaya çıktı ve bunlara “Galileo'nun Uyduları” adı verildi.

Da vinci'nin işleri de "ters"

Da Vinci'nin bir özelliği var ki şaşırtan türden...En önemli bilim insanlarından Leonardo Da Vinci başkası tarafından okunması gereken metinleri, notları, eskizleri standart yazı ile yazarken; kendi kişisel notlarını ise ayna ile okunacak şekilde sağdan sola ters yazıyordu.

Burnunu düelloda kaybetti

Danimarkalı astronom Tycho Brahe 20 yaşındayken bir matematiksel problem üzerine anlaşamadığı kişiyle bir düelloya girer ve düelloda burnunu kaybeder. Bunun sonucunda Brahe, bütün hayatı boyunca pirinç, gümüş ve altından yapılma takma burunlar kullanmıştır.

Hawking'in ömrü nasıl uzadı?

Ünlü fizikçi Hawking'e 21 yaşında ALS hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar Hawking'e sadece 2 yıl süre verdiler. Ancak Hawking, doktorların teşhisini geride bırakarak 76 yaşında hayatını kaybetti.Bir teorik fizikçi ve kozmolog olarak önemli çalışmalarına rağmen Stephen Hawking birçok kez aday gösterilmesine rağmen hiçbir zaman Nobel Ödülü alamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.