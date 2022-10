DJ Yarkın Bora Kalt’daTechno Rüzgarları Estirecek

İzmir’de elektronik müziğin yükselen adreslerinden biri olan Kalt, DJ Yarkın Bora ile 30 Ekim’de indiedanceve melodichouse’adoyacak. Ünlü DJ, technomüzik severlere keyifli bir müzik dinletisi sunmaya hazırlanıyor…

Bugüne kadar Mahmut Orhan, Rampua ve DenisHorvat gibi dünyaca ünlü DJ'lerin de sahne aldığı Kalt, müzik ve eğlence kültürünü buluşturduğu Bornova Port'ta bu kez DJ Yarkın Bora'yı ağırlayacak.

İzmir'de gece hayatına farklı bir soluk getiren ve yakından takip edilen mekan, İzmir halkı ve Türkiye'nin dört bir yanından elektronik müzik severlerin de ilgisini çekiyor.

U Boy, İnitio ve Less is More ile Spotify, Apple Music ve diğer dijital müzik platformlarındaki yerini alan Dj Yarkın Bora, yayınladığı performanslarda techno, afrohouse ve melodik house türleri ile elektronik müzik severlere hitap ediyor.

30 Ekim'de sahne alacağı Kalt performansı ile ilgili ünlü DJ, “İzmir'in kalbinde techno severler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.