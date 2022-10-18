Diş Beyazlatma Herkese Yapılır mı?

Diş beyazlatma İstanbul ve diğer şehirlerimizde hem erkek hem kadın hastalar arasında giderek daha sık talep edilen bir diş hekimliği prosedürüdür. Ancak diş beyazlatma herkese uygulanamaz.

Diş beyazlatma prosedürünün uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki karar hasta özelinde verilir. Alanında başarılı uygulamalarla ön plana çıkan bir isim olan Dr. Sait Gezer her hasta özelinde detaylı bir muayene sürecinin ardından diş beyazlatma yapılıp yapılamayacağına dair karar vermekte, bunun sonucunda yüksek hasta memnuniyeti oranlarına ulaşmaktadır.

Diş beyazlatma işlemi 16 yaşından küçük kişilere yapılamaz. Çünkü bu yaşa kadar dişin pulpa odası ve siniri genişlediğinden diş beyazlatma pupada tahriş ya da hassasiyet gelişmesine neden olabilir. Kanıtlanmış bir yan etkisi bulunmamakla birlikte hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlara da diş beyazlatma yapılamaz.

Diş beyazlatma uygulaması konusunda kararın kişi özelinde verilmesi hastaların değişebilen kişisel etkenler karşısında daha konforlu bir süreç yaşamalarını sağlamaktadır. Özellikle çeşitli nedenlerle diş ve diş eti hassasiyeti yaşayan, diş eti çekilmesi ve/veya kusurlu restorasyonları bulunan kişilere diş beyazlatma işlemi uygulanıp uygulanamayacağı konusunda karar hasta özelinde yapılan değerlendirme sonrası verilmelidir.

Bunlara ek olarak diş beyazlatma işlemlerinde kullanılan diş beyazlatma ajanlarının etken maddesi olan peroksite alerjisi bulunan kişilere de diş beyazlatma uygulaması yapılamaz. Diş eti hastalığı olan veya diş minesinde çeşitli nedenlerle aşınmalar bulunan bulunan kişilere de diş beyazlatma uygulanması yapılması tercih edilmez.

Diş beyazlatma uygulamasından etkili sonuçlar alınması ve hastanın konforunun sağlanması için hastanın dişlerinde ya da diş etlerinde tedavi edilmesi gereken sorunlar varsa önce bunlar çözümlenmelidir. Diş beyazlatma amacıyla kullanılan solüsyonlar hastanın dişlerinde çürük ya da boşluk olması halinde bu bölgelerden dişin daha iç bölgelerine nüfuz edebilir. Bunun sonucunda hastanın konforunu olumsuz yönde etkileyecek bir diş hassasiyeti oluşması olasıdır. Diğer yandan ağızda kök halinde kalmış dişlerde mine tabakası bulunmadığından açıkta alan diş köklerinde diş beyazlatma uygulaması ile etkili sonuçlar elde edilmesi söz konusu değildir.

Diş beyazlatma işlemi; diş restorasyonlarında kullanılan diş rengindeki dolguların ve reçine kompozit malzemelerin beyazlamasını sağlamaz. Bu yüzden herhangi bir restorasyon işlemi uygulanmış ve uygulanmamış dişlerde beyazlatma ajanı kullanılması sonucu farklı düzeyde beyazlık elde edilmesi söz konusu olacaktır. Bu tür sorunların önlenmesi için diş beyazlatma kompozit dolgular, kaplamalar, bonding, protezler ve kronlar yerleştirilmeden önce yapılmalıdır. Diş beyazlatma sonrası elde edilecek yeni diş rengine yüksek düzeyde uyumluluk sağlanabilmesi için diş beyazlatma işlemi uygulandıktan en az 2 hafta sonra porselen restorasyonlar, kronlar, bonding ve kaplamalar tamamlanmalıdır.

Diş beyazlatma işleminden sonra dişlerde renklenmeye neden olabilecek yiyecek ve içeceler ile sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımı halinde dişlerde yeniden renklenmeler meydana gelmesi riski vardır. Mevcut rengi sarımsı olan dişlerde diş beyazlatma işlemi sonrası genellikle daha başarılı sonuçlar elde edilir. Kahverengimsi renklere sahip dişlerde daha sınırlı fayda sağlanabilirken grimsi tondaki ya da mor lekeler bulunan dişlerin diş beyazlatma işlemlerine hiçbir şekilde yanıt vermemesi söz konusu olabilir. Mavi - gri renklerdeki diş lekeleri tetrasiklinden kaynaklanır. Bu lekelerin hafifletilmesi olasılığı son derece düşüktür. Koyu lekelere sahip olan ve diş beyazlatma uygulamaları ile etkili sonuçlar alınması mümkün olmayan dişler için kaplama, yapıştırma ya da kuron gibi farklı diş hekimliği prosedürleri daha doğru tercihler olabilir. Bu aşamada diş hekiminin deneyimi ve uzmanlığı devreye girmekte, hasta özelinde en doğru şekilde belirlenenen yöntemlerin uygulanmasıyla tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir.

Diş Beyazlatma Solüsyonları Zararlı mı?

Dişlerin renginin değişmesi ve sararması; tütün, kahve, çay, alkol, gıda katkı maddeleri, bazı gelişimsel kusurlar ve doğal yaşlanma süreci gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Profesyonel diş beyazlatma işlemleri sayesinde dişteki bazı lekeler başarılı bir şekilde giderilebilmektedir. Bu nedenle diş beyazlatma zaman içerisinde çeşitli nedenlerle renk değiştiren dişlerin rengini beyazlatan, hasta memnuniyetini üst noktaya taşıyan etkili bir kozmetik diş hekimliği prosedürü olarak kabul edilmektedir.

Diş beyazlatma prosedürünün alanında uzman ve deneyimli diş hekimleri tarafından uygulanması halinde etkili sonuçlar alınabilir. Diş beyazlatma işlemi sırasında kullanılan diş beyazlatma solüsyonlarının içinde farklı oranlarda peroksit bulunur. Bu nedenle diş beyazlatma işlemleri mutlaka deneyimli ve uzman diş hekimleri tarafından uygulanması gereken bir prosedürdür.

Diş beyazlatma işlemi temelde diş yüzeyindeki lekeleri çıkarma ve dişlerin doğal rengini geri kazandırma amacıyla uygulanır. Diş beyazlatma özelliğine sahip maddeler, bazı diş macunlarında ve ağız gargaralarında da bulunan dişleri ağartıcı nitelikte maddeleridir. Diş beyazlatma işlemlerinde en sık kullanılan ağartma maddeleri, hidrojen peroksit ve karbamid peroksit gibi aktif maddelerdir.

Havaya dokunduğu anda oksitlenen hidrojen peroksit son derece etkili bir bileşik olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle ev tipi ve ofis tipi diş beyazlatma işlemlerinde peroksit bazlı ajan, karbamid peroksitten faydalanılmaktadır. Ayrıca blog bölümünde paylaşılan, diş beyazlatma zararlı mı içeriklerimiz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. .