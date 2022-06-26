Umre fiyatları 2022 | Bu yıl umre ne kadar? İki kişilik umre fiyatı

Bu yıl umre ne kadar? İki kişilik umre fiyatı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı umre ve hac açıklamasından sonra fiyat araştırması yapılıyor. Peki umre fiyatı ne kadar? 2022 umre kaç riyal ve kaç Türk lirası? İşte umre güncel fiyatları..

Bu yıl umre ne kadar? İki kişilik umre fiyatı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı umre ve hac açıklamasından sonra fiyat araştırması yapılıyor. Peki umre fiyatı ne kadar? 2022 umre kaç riyal ve kaç Türk lirası? İşte umre güncel fiyatları.. Umre fiyatları 2022 Umre turları çoktan başladı. İlerleyen süreçte umreye gitmek isteyen vatandaşlar güncel umre tur fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Tur şirketlerine göre umre fiyatları değişiyor. Bu yıl umre fiyatları 18.000 TL ile 20.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 1 haftalık umre fiyatları İkili odalarda kişi başı umre fiyatı 19 bin 500 TL'den başlıyor. Üçlü oda kişi başı umre fiyatı 19 bin TL'den başlıyor. Dörtlü oda kişi başı umre fiyatı 18 bin TL'den başlıyor. Bu fiyatlar tur şirketlerine göre de değişkenlik gösteriyor. 15 günlük umre fiyatı Tekli odalarda kişi başı umre fiyatı 21 bin 700 TL'den başlıyor. İkili oda kişi başı umre fiyatı 21 bin TL'den başlıyor Üçlü oda kişi başı umre fiyatı 22 bin 300 TL'den başlıyor. Fiyatlar tur şirketlerine göre değişkenlik gösteriyor. En düşük umre ücreti 2022 yılı için en düşük umre ücreti 18 bin 600 TL'den başlıyor. Çocuk umre fiyatı 2022 yılı çocuk umresi 4 kişilik odalarda 16.700 TL'den başlıyor. İLİŞKİLİ HABER Hac fiyatları belli oldu mu? Kişi başı hac ücreti ne kadar? 1 kişilik hac parası ne kadar? .