15 günlük umre fiyatı | 2022 umre ne kadar? Türk lirasıyla umre bu yıl kaç para?

15 günlük umre fiyatı | Umre fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2022 umre ne kadar? Türk lirasıyla umre bu yıl kaç para? İşte güncel umre fiyatları...

Umre fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2022 umre ne kadar? Türk lirasıyla umre bu yıl kaç para? İşte güncel umre fiyatları...

15 günlük umre fiyatı

Bu yıl umre fiyatları 18.000 TL ile 25.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Tekli odalarda kişi başı umre fiyatı 21 bin 700 TL'den başlıyor.

İkili oda kişi başı umre fiyatı 21 bin TL'den başlıyor.

Üçlü oda kişi başı umre fiyatı 22 bin 300 TL'den başlıyor.

Fiyatlar tur şirketlerine göre değişkenlik gösteriyor.

En düşük umre fiyatı kaç bin TL'den başlıyor?

2022 yılı için en düşük umre ücreti 18 bin 600 TL'den başlıyor. Tur şirketlerime göre bu fiyat yine değişkenlik gösteriyor. .