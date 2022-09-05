Çocuk görüşme merkezleri hangi illerde var? Çocuk teslim merkezleri hangi illerde açıldı? Çocuk tesliminde icra kalktı mı?

Çocuk görüşme merkezleri hangi illerde var? Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk görüşme merkezi projesi, her geçen gün genişliyor. 81 ilde olması beklenen proje için 50 ilde çalışma yapıldı. Peki ama Çocuk tesliminde icra kalktı mı? Çocuk teslim işlemleri nasıl olacak? Çocuk teslim merkezleri hangi illerde açıldı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk görüşme merkezi projesi, her geçen gün genişliyor. 81 ilde olması beklenen proje için 50 ilde çalışma yapıldı. Peki ama Çocuk tesliminde icra kalktı mı? Çocuk teslim işlemleri nasıl olacak? Çocuk teslim merkezleri hangi illerde açıldı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çocuk görüşme merkezleri hangi illerde var?

Çocuk görüşme merkezi çalışmaları devlet tarafından yürütürülüyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde olması beklenen çocuk görüşme merkezleri şu an için 50 ilde açıldı.

Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, MenemenÖdemiş, Kahramanmaraş ve Kayseri'de açıldı.

Çocuk tesliminde icra kalktı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan çocuk görüşme merkezi projesine göre; boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesini amaçlayan yönetmelik, icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdirdi.

Çocuk teslim işlemleri nasıl olacak?

- Aile mahkemeleri tarafından kişisel ilişki tesisine ilişkin kararların verilmesi sürecinde taraflara; kararın gereklerine uymamaları halinde çocuğun üstün yararına aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceği hatırlatılacak.

- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki taleplerinin rıza ile yerine getirilmemesi halinde hak sahibi ebeveyn, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine (ADM) başvuracak.

- Başvuru sonrasında uzmanlar, taraflarla her türlü iletişim vasıtasıyla irtibata geçecek.

- Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara rehberlik edilecek.

- Mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvim anlatılarak, bu karara uyma gerekliliği açıklanarak çocuklarını mahkeme kararında belirtilen gün ve saatte belirlenen çocuk teslim mekânına getirmeleri istenecek.

- Yükümlü ebeveynin çocuğu teslim mekânına getirmesi ile birlikte çocuk uzman veya öğretmenler tarafından hak sahibi ebeveyne teslim edilecek.

- Yapılacak tüm iş ve işlemler tutanağa bağlanacak.

- Farklı nedenlerle göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, bunun ayrı bir dava konusu olabileceği ve velayete ilişkin bu davada göstermeme olgusunun aleyhe delil olarak kabul edilebileceği hatırlatılacak.

- Taraflara, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi ve danışmanlık verilecek.

- Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi, tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanların önerisiyle aile mahkemelerince, çocuklar ve anne/babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek.

- Bu izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen görüşme takvimine uygun şekilde çocuk teslim mekânına getirilmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sözlü olarak açıklanan bu uyarılar bir teslim emri düzenlenerek yazılı olarak da teslim yükümlüsüne tebliğ edilecek.

- Bu yazılı tebliğe rağmen teslim çocuğun üstün yararına aykırı olarak teslim gerçekleşmez ise, hak sahibinin şikâyeti üzerine Kanunun öngördüğü prosedürler işletilecek. Çocuğunu göstermeyen ve teslim mekânına getirmeyen ebeveynin şikâyet üzerine üç günden on güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılması gündeme gelebilecek. (Adalet Bakanlığı) .