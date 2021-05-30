Borcunu düşünürken 'Çengelli iğneyi' buldu

Kaşığa ilk Antik Mısır'da rastlanıyor. Kurşun kalemin ana maddesi koyunları işaretlemek için kullanılıyordu. Çengelli iğnenin ve makasın icat ve kullanımı ise çok değişik süreçlerden geçmiş

Günlük hayatımızda kullandığımız o kadar çok araç gereç var ki...Bize basit gelir ama yapım aşamalarının tarihi sürecine baktığımızda çok önemli ayrıntılarla ve dönemin ne derece zorluklarla geçtiğine de şahitlik ederiz.

İşte günümüzde kullandığımız belli başlı aletlerin tarihçesi:

Basınç deneyi ile düdüklü tencere

Düdüklü tencereyi yani basıncı kullanarak yiyecekleri daha hızlı pişirme yöntemini 1679 yılında Fransız fizikçi Denis Papin keşfetmiş olsa da bu icat sadece bilim çevrelerinde ilgi görmüş ve mutfak hayatına 1864 yılında Stuttgart'ta düdüklü tencere üretimine başlanana kadar girmemiş. İrlandalı fizikçi Robert Boyle'un da asistanı olan Fransız fizikçi Papin ağır bir demir tencere kullanarak bir deney yapmış.Dökme demirden yapılan düdüklü tencereleri sonraları toprak, bakır, alüminyum, emaye ve camdan olanları tekip etti

Antik mısır ve kilit

Bugünkü kilitlere benzeyen mekanik kilit sistemlerinin tarihinin ilk olarak bundan 6000 yıl önce Antik Mısır'da başladığı düşünülüyor.En eski kapı kilidi, yaklaşık 4000 yıl önce Mısır'da kullanılan ahşap kilitler.Bu süreçte Mezopotamya'da aletin kullanımı yaygınlık kazandı.

Koyunları işaretlemek için kurşun kalem

Kurşun kalem ile ilgili yaygın kanılardan biri, kurşun kalemin ana maddesi olan grafitin ilk kez 16. yüzyılda İngiltere'de koyunları işaretlemek için kullanıldığı ama o zamanlar grafit bildiğimiz kalem şeklinde değil toz halinde kullanılıyormuş.30 Mart "Dünya Kurşun Kalem Günü" olarak kutlanıyor.Aslında 16'ncı yüzyıldan bu yana kurşun kalem yapımında kurşun değil, doğal bir karbon olan grafit kullanılmakta idi.

Yaba'dan nasıl çatal oldu?

Çatal ilk olarak bir pişirme aracı olarak kullanılmaya başlanmış. Antik Roma, Yunan ve Mısır uygarlıklarında kullanılan çatalın Avrupa sofralarına 16. yüzyılda Medici ailesi sayesinde girdiği tahmin edilmekte.Çatalın İngilizcedeki karşılığı olan fork kelimesi, kökenini Latincedeki furca kelimesinden alıyor ve furca da aslında bizim “yaba” olarak bildiğimiz, çatal görünümlü, 3-5 dişli tarım aleti anlamına geliyor. Çatal kelimesinin dilimizdeki ilk örneklerine ise 1400'lü yıllardan önce yazılmış Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye isimli eserde rastlanıyor.

Antik mısır ve kaşık

Şu anda kullanmakta olduğumuz kaşığa en çok benzeyen aletlerin ilk olarak Antik Mısır'da kullanıldığı hakkında bilgiler mevcut.Kaşıklar rivayete göre ilk defa deniz kabuklarından yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ihtiyaca göre taştan ve ahşaptan yapılmaya başlanmıştır. Kaşık günümüzdeki formuna Romalılar döneminde kavuşmuştur.

Borcunu düşünürken çengelli iğneyi buldu

Çengelli iğne küçük ama önemli bir ayrıntıya sahip. Amerikalı bir mühendis olan Walter Hunt, 15 dolarlık borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken elindeki teli dalgın bir şekilde bükerek bulmuş. Hunt'ta bunun üzerine 3 saatlik bir çalışma sonrasında çengelli iğneyi icat etmiş.1842 yılında Thomas Woodward tarafından Amerika'da farklı yapıya sahip bir çengelli iğne için patent alınmıştı.

Makasın Mezopotamya tarihi

Makas Mezopotamya'da yaklaşık 3000 yıldır kullanılmakta.Modern anlamda makas üretimi ise 1663 yılında Çin'de başlamış.İlk makas benzeri yaylı araçlar muhtemelen Bronz Çağı'na dayanır. C şekilli yaylara bağlı kesiciler bulunduğu makaslar ise M.S. 1500 yılında Mısır'da sanat eserlerinden silüetleri kesip çıkarmak için kullanılmış

Makineyi yaptı "dikiş tutturdu"

Dikiş makinesini icat eden Elias Howe 1851'de kıyafetleri kapatmak için fermuarın ilk adımlarını atmıştır. Dikiş makinesi tarihi 1790'da İngiliz mucit Thomas Saint'in deri üzerine delikler açılması ve bu delikler üzerinden sürekli olarak iplik geçirilmesini sağlayacak bir makinenin patentini üzerine alması ile başlamakta. 1830 yılında Fransız Barthelemy Thimonier, "zincir dikiş" yöntemini kullanan bir makine yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.