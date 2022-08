Beta Berk Bayındır Kimdir, Nerelidir? Beta Berk Bayındır Neden Öldü?

Rapçi Beta kimdir? Beta neden öldü? Beta Berk Bayındır albümleri neler? 5 Nisan’da hayata gözlerini yuman ünlü rapçi Beta, arama motorunda tekrardan gündeme geldi. Beta Berk Bayındır hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Beta Berk Bayındır Kimdir?

Berk Bayındır ya da bilinen sahne adıyla Beta veya Beta Berk Bayındır 9 Eylül 1989, İstanbul'da doğdu. Türk rapçi ve söz yazarıdır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Krem ve Paramparça dizilerinde yer aldı. Küçük yaşlarından itibaren rap müziğine tutkusu olan bayındır, ilk kayıtlarını 1998 yılında almaya başlamıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini aldı. Aynı yıl içerisinde ilk underground albümü olan 'A2BT'yi çıkardı. 2005 yılında Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar isimli çalışmalarını çıkardı. Bu yıllarda sahne performanslarını gerçekleştirmeye de başladı. 2006 yılında Batuğ ile birlikte Antisistem isimli grupta yer almıştır. 2008 yılında Pişti albümüyle bir ivme yakaladı. Beta Berk Bayındır bu yıllarda fötr şapkası ile büyük bir imaj yakaladı. Herkes Betayı fötr şapkası ile tanımaya başladı. Bayındır 2016 yılına kadar Pardon Aşkım, Dolunay gibi parçalarla popüler hale geldi. 2016'da rapçi arkadaşı Server Uraz'a ait olan Epidemik isimli müzik şirketiyle çalışmaya başlamış ve Best of Beta isimli 22 parçalık derleme albümü oluşturmuştur. Birçok şarkıları ile gönülleri fetheden rapçi, 5 Nisan 2022 tarihinde Gültepe'de oturduğu rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetmiştir.

Beta Berk Bayındır Neden Öldü?

Rapçi Beta Berk Bayındır neden vefat etti? 22 Nisan 2022 tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta vefat etti. Meydana gelen olaya göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Beta Berk Bayındır Albümleri

Yasal albümler

2016 - Best of Beta

Underground albümler

2014 - Kroşe

2013 - Deli-Dahi

2011 - Kulak

2011 - Kulak Kabartma Tozu

2010 - Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile)

2009 - Dokuz

2008 - Beton (Pit10 ile)

2008 - Pişti

2008 - Deşifre

2007 - Hesap mı?

2006 - Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile)

2006 - Manik Depresif (Batuğ ile)

2005 - Çürük yarınlar

2005 - Cümle alem

2004 - A2BT

Single