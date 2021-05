Bazı evler alınmaz hayal edilir

Sizin hayalinizdeki ev nedir? Uzakdoğu'da bir bungalov mu yoksa eskimolar gibi buz eve sahip olmak mı? Her ülkenin her bölgesinin tarihi ve coğrafi yapısına uygun evler bulunuyor....

Her ülkenin, her bölgenin kendine has bir ev mimari tarzı bulunmuktadır. Bunda iklim şartları başta olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşam aktiviteleri de belirleyici unsurdur. Ülkelerin tarihi değiştikçe yaşam koşulları ve bunu bağlı olarak yaşadıkları alanlar da ister istemez farklılık göstermektedir.

Dünyanın bazı bölgelerine has öyle mimari tarza sahip evler var ki bu ikamet yerleri artık o bölge ya da ülkeyi değil tüm dünyanın dikkatini çekmekte. Gezilmesi ve görülmesi gereren yerler olarak tanımlanan bu bölgelerdeki yaşam koşulları da bu farklı mimarilerin oluşumunda temel teşkil etmişlerdir.

İşte bu yaşam alanlarından en önemlileri:

Türkiye Harran evleri

Tepesindeki kümbetlerle dikkat çeken Harran evleri, bindirme tekniği ile tuğla ve kerpiçten yapılmıştır.Harran Kümbet Evleri ören yerinden toplanan tuğlalarla 150-200 yıl önce inşa edilmiştir. Kare, ya da kareye yakın prizmatik bir temel üzerine bindirme tekniğinde tuğlalardan yapılmıştır.arcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılan, mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip evler, aşağıdan yukarıya doğru gittikçe daralmaktadır. Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 tuğla dizisiyle örülerek inşa edilen evler, içeriden ve dışarıdan balçıkla sıvanması sayesinde varlıklarını bugüne kadar sürdürebilmişlerdir.

Türkiye Mardin taş evleri

Mardin'deki bu geleneksel yapıların neredeyse tamamında bulunan eyvan gibi açık alanlar güneş yükseldiğinde gölgede kalacak şekilde konumlandırılmıştır.Yüzyıllardan bu yana kullanılmakta olan geleneksel Mardin taş evleri, sarı kalker ve kesme taştan yapılmıştır. Mardin evinin kale etkisi veren avlu duvarları, anıtsal nitelikteki tonoz çeşitleri, dantela gibi işlenmiş kemerleri ve silmeleri en belirgin özellikleri. Önceden planlanmamış düz ya da merdivenlenmiş sokaklar ve meydancıklar insan ölçeğinde oluşturulmuş, evlerin her birinin bir diğerini perdelemeden ovayı görmesi sağlanmıştır.

İzlanda Torf evler

İzlanda'daki torf evler, tam 9. yüzyıldan beri uygulanagelen bir mimari anlayışı yansıtmakta.Eski çağlardan itibaren kuzey ülkelerinde iklim şartlarının zorluğundan dolayı insanlar barınma ihtiyaçları nedeniyle farklı arayışlara yönelmişler, çözümler aramışlardır. Çim evler; İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Grönland, İskoçya gibi ülkelerde geçmişte çok yoğun olarak kullanılmıştır. İzlanda da ise bu evlerin daha farklı yapım tekniği mevcut.Torf evler; tamamen iklim şartlarının zorladığı, inşaat sarf malzemelerinin kıtlığının yaşandığı İzlanda'ya has bir mimari şekli.

Tayland Bulgalov evleri

Ahşap malzemeden inşa edilen, tek katlı ve verandalı bungalov evler Tayland'ın geleneksel evlerine karşılık gelmekte.Bir ailenin ikametgahı için tasarlanan tek ve iki katlı evler şeklinde. Önceki zamanlarda, çoğu zaman benzer bir konut tipi düz bir çatı ve bir kata sahiptir. Bungalov evler genellikle doğanın yer aldığı yerlerde çoğunlukla inşa edilmektedir. Ülkemizde bungalov tarzı evlere en çok Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde rastlanmaktadır. Bungalov evler ahşap malzemeden yapılarak doğayla uyum sağlayacak şekilde inşa edilirler.

Hollanda Kanal evleri

Hollanda, drenaj kanalları yoluyla suyu denize boşaltırken bu ülkede, Venedik'tekinden daha fazla kanal mevcut.Avrupa'daki pek az standart kentsel ev tipi, Hollanda'dakiler gibi 300 yıl öncesinden oturmuş bir karaktere sahip. Bu da Hollanda'nın kendine özgü tarihinin bir yansıması. Evlerin yapıldığı dönemde Kuzey Avrupa'nın en önemli liman kenti olan Amsterdam, diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir gelir dağılımı ilişkisine sahipti.Hollanda'da burjuvazi, kentsel mimari için farklı bir örnek geliştirmeye başlamıştı. Mimarlar, evlerde oturanların arzularını ve zenginliklerini göstermeye çalışırken aynı zamanda bu binaları işlevli birer ticari birim gibi tasarlamıştı.

Japonya Minka evler

Japonların geleneksel evlerini ifade eden minkalar, çatılarıyla ne kadar gösterişli görünseler de aslında oldukça sade bir mimariye sahip.Japon mimarisinin tipik örneklerinden olan Minka, çatısı kiremitten ya da sazdan yapılmış, zeminden hafifçe yükseltilmiş ahşap yapılardır.Minka, ‘halkın evi' anlamına gelmektedir. Başlangıçta Minka'lar, samuray olmayan kastlar veya düşük bütçeli samuraylar içindi. Günümüzde ise toplumsal bir sınıftan bağımsız, geleneksel Japon evleri için kullanılan bir kelime haline gelmiştir.

Rusya İzba evler

İzba, Rusya'ya özgü ve genellikle ülkenin çiftliklerinde görebileceğiniz geleneksel evlere denmekte.İzba ya da tahta ev, geleneksel bir Rus kırsal konutu. Genellikle bir kütük ev ve yola yakın ve bir köy içinde, basit bir dokuma çubuk çit içinde, bir mutfak bahçesi, saman döken ve ahır içeren bir bahçeye inşa edilmişlerdir. Bunun yanısıra eski tarz izba yapısı, halatlar, eksenler, bıçaklar ve maçalar gibi basit araçların kullanımını içeriyordu. Metal nispeten pahalı olduğu için çiviler genellikle kullanılmadı. Hem iç hem de dış bölünmüş çam ağacı gövdeleri, Kuzey Amerika kütük kabininin aksine geleneksel olarak nehir kili ile doldurulur.

Kuzey Kutbu iglo evler

Sıkıştırılmış kardan yapılan iglolar, bazı Eskimoların geçici süre barınmak için kullandığı evlere denmekte.Arktik buz evleri, kar ve buz kullanılarak yapılan barınaklar. Bu evlerin, günümüzde asırlar önce Inuitler tarafından icat edildiği düşünülmektedir; ancak ilk iglonun kim tarafından inşa edildiği bilinmemektedir. İglo sözcüğü, Inuit dilinde "kar evi" anlamına gelmektedir. Her ne kadar iglo isimli bu evler yeryüzünde yaşayan bütün Eskimolar veya Inuitler ile ilişkilendirilse de, buz evleri sadece Kanada'nın Merkezi Arktik bölgesinde ve Grönland'ın Thule bölgesinde yaşayan insanlarca inşa edilmiştir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.