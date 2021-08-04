DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / YAŞAM / Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de, 2 gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan’ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C.'nin (15) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

1 Gün Önce
2021-08-04 09:44:12
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İfadesinde pişman olmadığını söyleyen C.C.'nin, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm” dediği belirtildi.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı.

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Ali Ceylan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM'

C. C.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” dediği belirtildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş