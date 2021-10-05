Av.Mehmet Şirin Kimdir?

Av. Mehmet ŞİRİN Isparta doğumludur. Eğitim hayatına Isparta’da devam eden Av. Mehmet ŞİRİN lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan Mehmet ŞİRİN bir süre çalıştıktan sonra 2018 yılında kendi Hukuk Bürosu’nu kurarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2018 yılında İmza Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nu kuran Av. Mehmet ŞİRİN bu tarihten beri kendi bürosu ile müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında aktif olarak faaliyet göstermekte olan Av. Mehmet ŞİRİN iş ve sanat dünyasından ünlü simaların ve şirketlerin vekilliğini yapmaktadır.

Dünyanın önde gelen altın madencilerinden Ashanti Gold ve Hacıoğlu Gold Mine isimli firmaların vekilliğini üstlenmektedir. Bu kapsamda Londra, New York ve Tokyo'da kurmuş olduğu ortaklıklar ile vekilliğini üstlendiği firmaların çalışma alanları doğrultusunda gerek ticari bağlantıları gerekse de sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması kapsamında destek vermektedir.



Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Av. Mehmet ŞİRİN partisinin sosyal dayanışma ve faaliyetlerinde aktif olarak rol oynamasına rağmen firmasının iş yoğunluğu ve önemli yurtdışı projeleri kapsamında siyasete girmeyi henüz uygun bulmamıştır.



Lise yıllarından beri sürekli olarak birçok sivil toplum kuruluşları bünyesinde aktif olarak rol almakta olan Av. Mehmet ŞİRİN halen birçok sivil toplum kuruluşu bünyesinde üye ve yönetici olarak çalışmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.