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TIMETURK / YAŞAM / Aşure günü ne zaman 2022? Bu yıl aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Aşure günü ne zaman 2022? Bu yıl aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Aşure günü ne zaman 2022? İslam Dünyası'nın beklediği aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde kutlanıyor. Peki ama Muharrem'in 10'u bu yıl hangi güne denk geliyor? Ne zaman aşure yapılacak? Bu yıl aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter? Merak edilen soruların yanıtları...

2 Saat Önce
2022-08-05 13:07:10
Aşure günü ne zaman 2022? Bu yıl aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter?

İslam Dünyası'nın beklediği aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde kutlanıyor. Peki ama Muharrem'in 10'u bu yıl hangi güne denk geliyor? Ne zaman aşure yapılacak? Bu yıl aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter? Merak edilen soruların yanıtları...

Aşure günü ne zaman 2022?

Hicri ve Miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle her yıl aşure günü değişmiş oluyor. 2022 yılı aşure ayı ağustos oldu.

Bu yıl 8 Ağustos Pazartesi Günü, 10 Muharrem Aşure Günü olarak idrak edilecek.

Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharremin 10'unda aşure yapılıyor. Bu bağlamda Muharrem ayının son gününe kadar, 12 gün sürecek.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

30 Temmuz günü başlayan Muharrem ayı 27 Ağustos günü son bulacak.

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