Aracınızın aküsü kaç yıl gidiyor?

Aracınızı günde ortalama 2 kez, sabahları ve akşamları kullanıyorsanız, akünüzün 4 ila 6 yıl boyunca dayanması mümkün. Otomobilinizi sık kullanmakta iseniz akü ömrünüz 2 ila 3 yıl seviyesine düşebilmektedir

Araç aküsünün görevi, marş motoruna elektrik akımını iletmek. Akü aynı zamanda, motor çalışmazken alıcılara akım gönderir ve motorun çalışması esnasında elektrik sistemi üzerinde amperaj ile voltaj dengesini sağlamaktadır. Bu sayede, yüksek devir sırasında alternatör tarafından üretilecek voltaj fazla yükselebileceğinden alıcıların göreceği olası zararın önüne geçer.

Ne zaman değiştirilir?

Akü değişim zamanı diye belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmuyor. Aküler sık sık ampermetre yardımı ile test edilmeli, değerleri incelenmeli. Eskiyen akü, araç çalışırken zorlanıyorsa ve bu soruna çok sık rastlanıyorsa akünün ömrü bitmek üzeredir

Akünün bittiğini nasıl anlarsınız?

Akü, aracın çalışması için en temel parçalardan biridir. Araç sabit haldeyken bile akünün yardımı ile enerji toplar. Bu, aracı çalıştırmanız gereken hallerde enerjinin kullanılabilmesini ve aracın kolayca çalışabilmesini sağlar. Araç hareket halindeyken ise akü şarj olur. Peki, akü bittiğinde ne olur?

Akü bittiğinde aracı çalıştıramazsınız. Yani, marşa bastığınız sırada arabada elektronik kısımlar da dahil olmak üzere herhangi bir çalışma belirtisine rastlamazsınız. Elbette, yalnızca akü bittiğinde arabanız çalışamaz duruma gelmez. Farklı sebepler de aracınızın çalışmasını engelleyebilir. Bunun aküden kaynaklandığını anlayabilmeniz için aracın gösterge panelini kontrol etmenizde yarar bulunur. Eğer panel göstergeleri yanıp sönmüyor ise akü enerji iletimini gerçekleştiremiyor demektir.

Neler yapabilirsiniz?

Akünüz bittiği için yolda kalmış olabilir ya da aracınızı çalıştıramadığınız için yola çıkamamış olabilirsiniz. Böyle anlarda alabileceğiniz en pratik aksiyon, başka bir araç vasıtası ile akü takviyesi sağlamak olur. Akü takviyesini yapabilmeniz için sizde ya da takviyeyi sağlayacağınız diğer araçta enerji aktarım kablosunun olması gerekir. Bu kablo ile iki aracın akülerini birbirine bağlayarak aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

Ömrünü kullanımınız belirler

Siz standart bir şoförseniz ve aracınızı günde ortalama 2 kez, sabahları ve akşamları kullanıyorsanız, akünüzün 4 ila 6 yıl boyunca dayanması mümkün. Otomobilinizi sık kullanmakta iseniz akü ömrünüz 2 ila 3 yıl seviyesine düşebilir.

Günümüzde Aküler; Kurşun-Asit, Lityum-Iyon, Nikel Metal-Hidrür, Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir vb. çeşitlerinde üretilmekte olup tanımlama adlarını kullanılan baz metallerden almaktadır.

Hangi tür aküler yaygın

Günümüzde en yaygın kullanılan akü tipi kurşun-asit akümülatörleridir.Bu aküler de temel olarak kuru ve sulu diye ikiye ayrılır.Sulu akülerin en fazla kullanılan çeşitleri starter veya SLI (başlatma, ışıklandırma ve ateşleme fonksiyonlarının ingilizce baş harfleri ile ifade edilmiş hali) olarak da tabir ettiğimiz klasik tipteki oto aküleridir. Oto aküleri de kendi içinde tam kapalı veya buşonları açılabilen diye ikiye ayrılır. Bu iki tip akünün de iç yapısı aynıdır. Yani her ikisi de klasik tipte kurşun asit akülerdir. Kapalı akülerin farkı buşonların açılamamasıdır. Bu akülere su eklenemediği için voltaj düzenekleri iyi olan araçlara takılması daha uygundur.

Kuru yani VRLA akülerin iç yapıları ve teknolojileri farklıdır. VRLA tanımının Türkçe karşılığı sübap ayarlı kurşun asit akü demektir. Bu aküler de iç yapılarına göre ikiye ayrılır.AGM (elektroliti separatörlere emdirilmiş) ve jelli VRLA aküleri. Bu akülerin temel özelliği asit taşması veya sızdırması olmamasıdır. Gaz çıkışı minimumdur. Bu yüzden çok güvenlidir ve rafta bekleme ömürleri çok daha uzundur. Ayrıca sulu akülere kıyasla titreşime karşı daha dayanıklıdır. Sevkiyatı, taşınması sorunsuzdur. Kullanım alanları arasında sabit tesisler, UPS'ler, tekneler ve santraller vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.